Государственный социальный заказ будут формировать с учетом мнения общества

Депутаты мажилиса в среду на пленарном заседании одобрили в первом чтении пакет поправок в законодательство по вопросам деятельности некоммерческих организаций.

"Документом обозначены единые подходы процесса формирования госсоцзаказа на основе изучения и анализа потребности целевых групп, предложений НПО. В настоящее время госорганами используются различные подходы к формированию тем и сумм госсоцзаказа, в том числе без учета потребности целевых групп. В рамках законопроекта предлагается ввести понятие «формирование государственного социального заказа». Процесс формирования будет определен подзаконными актами и будет предусматривать учет потребностей населения", - пояснил министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев.

Одним из новшеств законопроекта является предоставление возможности гражданам и НПО активно участвовать в данном процессе путем направления своих предложений в соответствующие госорганы. Информация о реализации всех соцпроектов НПО об оценке результатов госсоцзаказа, по словам министра, также будет доступна общественности.

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"Планируется внедрение оценки результатов госсоцзаказа, которая позволит определить эффективность проекта и степень удовлетворенности населения качеством услуг. Планируется, что оценка будет проводиться непосредственно после окончания проектов в два этапа. На первом этапе будет проводить сбор информации. А на втором - анализ полученных данных. В зависимости от характера проекта оценка может быть внутренней и внешней. Механизм проведения оценки будет определен в правилах по формированию, мониторингу и оценки результатов госсоцзаказа", - уточнил министр.

Кроме того, предлагается ввести единые требования и стандарты госсоцзаказа качеству, условиям, критериям, содержанию, критериям оценки результатов соцпроектов, оказываемых НПО в рамках госсоцзаказа.

"Министерством проанализирован весь спектр услуг, оказываемых в рамках госсоцзаказа. Предлагается несколько видов стандартов госсоцзаказа, в частности организация работы центров, консультационные, исследовательские. Информационные, методические услуги. Введение стандартов позволит повысить качество услуг, оказываемых НПО в рамках госсоцзаказа и уровень их профессиональной подготовленности", - подчеркнул Ермекбаев.

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"Таким образом, законопроект направлен на совершенствование законодательства, регулирующих деятельность НПО", - заключил министр.

Законопроект одобрен депутатами в первом чтении и передан в профильный комитет мажилиса для подготовки ко второму чтению.