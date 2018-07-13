Государство выиграло суд у детей Геннадия Бендицкого, сообщил главный редактор портала Ratel Марат Асипов на своей странице в Facebook.

Напомним, что ранее дети собственника доменного имени и владельца товарного знака Ratel.kz, журналиста Геннадия Бендицкого подали в Ауэзовский суд №2 исковое заявление об обжаловании решений и действий РГУ «Комитет информации Министерства информации и коммуникации Республики Казахстан», требуя признать решение о прекращении выпуска Ratel.kz незаконным.

28 мая 2018 года в Медеуском районном суде Алматы завершился гражданский процесс по иску городской прокуратуры против главного редактора Ratel.kz Марата Асипова. Было вынесено решение о прекращении работы сайта, отмене регистрации и запрете на использование доменного имени Ratel.kz в течение одного года.

5 июня 2018 года судья районного суда №2 Ауэзовского района города Алматы Гульжан Имансерикова рассмотрела заявление детей и наследников журналиста Геннадия Бендицкого, Олега и Екатерины Бендицких и возбудила гражданское дело.

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