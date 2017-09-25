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Готов ли Алматы к отопительному сезону?

25.09.2017 20:11   730   0

Тепловики и спасатели сообщили о ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону в Алматы.

«Спасатели, как и тепловики, готовятся к отопительному сезону.  Они отвечают за  соблюдение пожарной безопасности в частном секторе. Проблемными считаются Алатауский, Турксибский и Жетысуский районы, где наиболее высок процент частных домов с отоплением на твердом топливе - угле и породах», - пишет МИА «Казинформ».

«Ошибки элементарны: после отопительного периода люди изредка очищают дымоходы, чаще всего их нет. Идет отравление угарным газом, не меняют плиты печей», - рассказал начальник управления контрольной и профилактической деятельности в области пожарной безопасности ДЧС Алматы Марат Бекбаев.

С 15 сентября по 15 октября текущего года спасатели, пожарные и полицейские будут предупреждать жителей об административной ответственности в виде штрафа 5 МРП, если причиной пожара станет нарушение правил пожарной безопасности.

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Алматинцы с централизованным отоплением ожидают подачи тепла в срок, хотя тепловики утверждают, что ремонт тепловых установок все еще продолжается.

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«С целью подготовки к предстоящему отопительному сезону в АО «Алматинские электрические станции» намечены основные технические мероприятия, такие, как проведение плановых ремонтов энергетического оборудования и создание достаточных запасов топлива для котельных агрегатов», - информирует общий центр обслуживания по связям с общественностью Алматинского энергокомплекса.

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Согласно графику ремонтов, на энергоисточниках АО «Алматинские электрические станции» - ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Западный тепловой комплекс, Капшагайская ГЭС, Каскада ГЭС - необходимо отремонтировать 69 единиц основного оборудования. В том числе 20 энергетических котлов, 13 турбоагрегатов, 19 водогрейных котлов и 17 гидроагрегатов.

При этом энергокомпании просят население не беспокоиться и заверяют о готовности к началу отопительного сезона.

Заместитель председателя правления АО «Алматинские электрические сети» по производству - главный инженер Газий Исмухамбетов. проинформировал, что по состоянию на 25 сентября 2017 года в АО «Алматинские электрические сети» заключены договоры на поставку материалов и запасных частей, на оказание услуг и работ, а также выполнен ремонт 59 единиц оборудования, или 86%.

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По его слвам, на ремонт энергооборудования планируется затратить порядка 4 млрд. тенге.

«В настоящее время в ремонте находится 6 единиц основного и вспомогательного оборудования, что составляет 9% от общего количества», -пояснил Газий Исмухамбетов.

Для создания необходимых запасов заключены договоры на поставку топлива в 2017 году для ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и Западного теплового комплекса. Нормативный запас создан»,- отметил

Как сообщается, отопительный сезон в Алматы должен начаться 15 октября, однако, конкретные сроки будут зависеть от погодных условий. 

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