Граждане Кыргызстана пытались проникнуть в Казахстан по чужим паспортам

12 марта пограничники контрольно-пропускного пункта «Ак-Жол – автодорожный» задержали двух граждан Кыргызстана, пытавшихся выехать из страны по чужим паспортам.

Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы, во время прохождения паспортного контроля молодой человек предъявил паспорт (ID-card) на имя С.С., 1982 года рождения. В ходе тщательной проверки было обнаружено, что кыргызстанец использовал паспорт младшего брата.

Через два часа на КПП «Ак-Жол – автодорожный» прибыла гражданка Б.И., 1985 года рождения, которая на паспортном контроле предъявила пограничному наряду заграничный паспорт на имя Н.Н., 1981 года рождения. По словам задержанной, у нее истек срок действия собственного паспорта, поэтому она решила использовать чужой документ для выезда из Кыргызстана.

После оформления документов задержанные были переданы сотрудникам территориального подразделения МВД КР.