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Холеру и лихорадку в 2017 году в Алматы завезли из других стран

25.01.2018 19:00   1109   0 Автор: Анна ШАПОВАЛОВА

В 2017 году зарегистрировано 5 случаев холеры, 1 случай малярии, но в целом эпидемиологическая ситуация в южной столице была стабильной, произошло небольшое снижение случаев заболевания туберкулезом и вирусным гепатитом А.

«Зарегистрировано пять завозных случаев холеры из Индии, практически каждый день авиасообщения с Нью Дели открыты.  В данном случае мы работу провели везде: и в аэропорту, и на вокзалах, и в турфирмах. Но тем не менее, допущены пять случаев», - рассказала руководитель департамента охраны общественного здоровья города Алматы Айзат Молдагасимова.

Кроме того, по данным департамента, в 2017 году зарегистрирован 1 завозной случай лихорадки денге из Таиланда. В январе 2018 года прибыл еще один больной лихорадкой денге из Тайланда (отдыхал с семьей на острове Кочан, Паттайя).

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По результатам проведенной экспертизы 264 пробы продукции (10,1%) не соответствовали требованиям действующего законодательства, в т.ч.: - пище...

«Благодаря своевременным мерам распространение ввезенных заболеваний среди населения не допущено. В целом, эпидемиологическая ситуация на территории города стабильная», - отметила она.

«Относительно гепатита А, у нас ситуация стабильная. Было 33 случая среди детей из зарегистрировано из 113 (в прошлом году было 125 случаев), но они между собой не связаны. Практически все лица или пребывали в России или имели контакт с прибывшими из России, Кыргызстана или Узбекистана», - уточнила руководитель департамента.

В городе Алматы 264 пробы продукции не соответствуют требованиям

С начала текущего года зарегистрировано 8 случаев заболевания вирусным гепатитом А (ВГА) – из них 4 школьника и 4 взрослых. По данным управления здравоохранения на 2018 год запланирован закуп 69 тыс. вакцин против ВГА для плановой вакцинации детей до 2-х лет и контактных детей в возрасте до 14 лет.

Вместе с тем, в 2017 году количество заболевших туберкулезом практически не снизились: зарегистрировано 623 новых случая (в 2016 году было 634).

Фото: Олег СПИВАК

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