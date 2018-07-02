Инфляция в Казахстане составила 2,6% с начала года

За июнь инфляция составила 0,2%. Цены на продовольственные товары за шесть месяцев увеличились на 2,9%, непродовольственные – на 2,5%, платные услуги – на 2,4%, сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.

Так, за период январь-июнь 2018 инфляция составила 2,6%, годовая инфляция (июнь 2017- июнь 2018) сложилась на уровне 6,4%. С начала текущего года повышение цен отмечено на капусту на 49,1%, перец сладкий – на 22,5%, свеклу – на 18,3%, морковь – на 16,4%, сахар-песок – на 11,9%, фрукты свежие – на 9,6%, картофель – на 7,6%, сыр сычужный – на 7%, молоко консервированное – на 6,2%, сыр и творог – на 5,5%, кофе – на 5,2%, масло сливочное, кисломолочные продукты – по 4,1%, изделия из мяса – на 3,7%, конину – на 3,5%, баранину, говядину – по 3,4%, молоко свежее – на 3,3%, лук репчатый – на 3,2%, свинину – на 2,9%. Снижение цен зафиксировано на огурцы на 41,1%, помидоры – на 24,2%, крупу гречневую – на 19%, чеснок – на 18,4%, яйца – на 10,6%, мясо птицы – на 1,9%, чай черный – на 1,5%.

Прирост цен на книги составил 4,5%, фармацевтическую продукцию – 3,7%, автомобили – 3,3%, строительные материалы – 3,2%, бытовые приборы, одежду и обувь – по 3,1%, товары личного пользования, текстильные изделия – по 2,8%, мебель и предметы домашнего обихода – 2,7%, стеклянные и керамические изделия – 2,6%, моющие и чистящие средства – 2,4%. Дизельное топливо подорожало на 7,5%, сжиженный газ в баллонах – на 4,2%, а бензин – подешевел на 1,3%.

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Уровень цен на правовые услуги, страхование личных транспортных средств вырос по 6%, услуги детских дошкольных учреждений – на 4,6%, парки развлечений – на 4%, услуги санаториев – на 3,7%, здравоохранения – на 3,5%, сотовой связи – на 3,1%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 2,7%, кабельного телевидения – на 2,3%. Проезд воздушным пассажирским транспортом подорожал на 15,6%, междугородним автобусом – на 4,9%, железнодорожным транспортом – на 3,6%, внутригородским автобусом – на 3,1%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на электроэнергию, отопление центральное увеличились по 3,5%, вывоз мусора – на 3%, содержание жилья – на 2,3%, газ, транспортируемый по распределительным сетям – на 1,9%, холодную воду – на 1,8%, канализацию – на 1,6%.

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