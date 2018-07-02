Валюта нал
USD 341.70 342.50
RUB 5.43 5.47
EUR 398.00 399.50
Валюта бирж
USD/KZT
341.62
-0.002%
EUR/KZT
397.54
-0.001%
RUB/KZT
5.41
+0.006%
EUR/USD
397.54
-0.001%
EUR/CHF
397.54
-0.001%
EUR/JPY
397.54
-0.001%
GBP/USD
449.23
-0.002%
USD/CHF
341.62
-0.002%
USD/JPY
341.62
-0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
341.62 397.54 5.41
-0.002% -0.001% +0.006%
Рынки
Нефть Brent
73.94
-0.019%
Нефть WTI
68.36
-0.003%
Золото
1271.7
+0.001%
Серебро
16.4
-0.004%
Платина
879
+0.005%
Никель
151.91
+0.000%
Алюминий
2176
-0.001%
Пшеница
417.25
+0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
73.94 68.36 1271.7
-0.019% -0.003% +0.001%
Индексы
KASE
2382.12
+0.001%
Dow Jones
24580.9
+0.002%
Nasdaq
109.28
-0.018%
FTSE 100
7682.27
+0.000%
S&P 500
2754.88
-0.004%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
5387.38
+0.011%
Hang Seng
29129.5
-0.007%
Nikkei 225
22438.5
-0.006%
Ibovespa
71110
+0.004%
BSE Sensex
35689.6
+0.007%
FTSE/JSE
50612.2
+0.005%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2382.12 24580.9 109.28
+0.001% +0.002% -0.018%

Инфляция в Казахстане составила 2,6% с начала года

02.07.2018 18:55   462   0

За июнь инфляция составила 0,2%. Цены на продовольственные товары за шесть месяцев увеличились на 2,9%, непродовольственные – на 2,5%, платные услуги – на 2,4%, сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.

Так, за период январь-июнь 2018 инфляция составила 2,6%, годовая инфляция (июнь 2017- июнь 2018) сложилась на уровне 6,4%. С начала текущего года повышение цен отмечено на капусту на 49,1%, перец сладкий – на 22,5%, свеклу – на 18,3%, морковь – на 16,4%, сахар-песок – на 11,9%, фрукты свежие – на 9,6%, картофель – на 7,6%, сыр сычужный – на 7%, молоко консервированное – на 6,2%, сыр и творог – на 5,5%, кофе – на 5,2%, масло сливочное, кисломолочные продукты – по 4,1%, изделия из мяса – на 3,7%, конину – на 3,5%, баранину, говядину – по 3,4%, молоко свежее – на 3,3%, лук репчатый – на 3,2%, свинину – на 2,9%. Снижение цен зафиксировано на огурцы на 41,1%, помидоры – на 24,2%, крупу гречневую – на 19%, чеснок – на 18,4%, яйца – на 10,6%, мясо птицы – на 1,9%, чай черный – на 1,5%.

Квартиры осужденного сотрудника КНБ проданы за 202 млн тенге...
Конфискованное имущество осужденных госслужащих пополняет жилищный фонд и казну города Алматы. С 2015 года по настоящее время в городскую собственност...

Прирост цен на книги составил 4,5%, фармацевтическую продукцию – 3,7%, автомобили – 3,3%, строительные материалы – 3,2%, бытовые приборы, одежду и обувь – по 3,1%, товары личного пользования, текстильные изделия – по 2,8%, мебель и предметы домашнего обихода – 2,7%, стеклянные и керамические изделия – 2,6%, моющие и чистящие средства – 2,4%. Дизельное топливо подорожало на 7,5%, сжиженный газ в баллонах – на 4,2%, а бензин – подешевел на 1,3%.

Квартиры осужденного сотрудника КНБ проданы за 202 млн тенге

Уровень цен на правовые услуги, страхование личных транспортных средств вырос по 6%, услуги детских дошкольных учреждений – на 4,6%, парки развлечений – на 4%, услуги санаториев – на 3,7%, здравоохранения – на 3,5%, сотовой связи – на 3,1%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 2,7%, кабельного телевидения – на 2,3%. Проезд воздушным пассажирским транспортом подорожал на 15,6%, междугородним автобусом – на 4,9%, железнодорожным транспортом – на 3,6%, внутригородским автобусом – на 3,1%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на электроэнергию, отопление центральное увеличились по 3,5%, вывоз мусора – на 3%, содержание жилья – на 2,3%, газ, транспортируемый по распределительным сетям – на 1,9%, холодную воду – на 1,8%, канализацию – на 1,6%.

Фото: Pixabay

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Как Вы думаете, в чем главная причина слабости высшего образования в Казахстане?
  • 1. Низкие заработные платы преподавателей

  • 2. Низкий уровень квалификации преподавателей

  • 3. Коррупция в высших эшелонах власти и в вузах

  • 4. Устаревшие подходы в методике преподавания

  • 5. Недостаточное финансирование из государственного бюджета

  • 1. Низкие заработные платы преподавателей
    112

  • 2. Низкий уровень квалификации преподавателей
    135

  • 3. Коррупция в высших эшелонах власти и в вузах
    238

  • 4. Устаревшие подходы в методике преподавания
    61

  • 5. Недостаточное финансирование из государственного бюджета
    33

Цифра дня
2,5 млн
казахстанцев
не участвуют в пенсионной системе
Цитата дня
... Наша космическая промышленность выходит на новый технологический уровень, а Казахстан становится полноценной космической державой
Нурсултан Назарбаев
президент Казахстана
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное