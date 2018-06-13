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Иностранец «сдал» высокопоставленного чиновника Минздрава за взятку

13.06.2018 16:49   1303   0 Автор: Дмитрий ПОКИДАЕВ

Экс-председатель комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности министерства здравоохранения Назарбек Бейсен находится под следствием по заявлению предпринимателя из Азербайджана, при этом заявитель утверждает, что чиновник не выполнил его условия после получения взятки, сообщил 13 июня официальный представитель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Нурлан Жахин.

«Антикоррупционной службой по городу Астана расследуется уголовное дело в отношении бывшего председателя комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности министерства здравоохранения Бейсен. Последний подозревается в получении взятки от предпринимателя из Азербайджана в размере 100 тысяч долларов за оказание содействия во внесении определенного лекарственного средства в национальный формуляр Республики Казахстан и дальнейшее покровительство», - сказал Жахин.

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При этом, по утверждению заявителя, Бейсен не были выполнены указанные условия, в связи с чем иностранец обратился в антикоррупционную службу.

«В настоящее время проводится досудебное расследование, подозреваемый находится под домашним арестом», - заключил представитель агентства.

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