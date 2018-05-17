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Исекешев: В Астану ежегодно переезжает до 100 тысяч человек

17.05.2018 18:27   1434   0

Аким столицы Казахстана Асет Исекешев рассказал об урбанизации городов и развитии Астаны сегодня в ходе Астанинского экономического форума, сообщается на сайте Elorda.info.

«Сейчас в мире идет быстрая урбанизация. Много стран идут очень быстро. Южная Корея за 20 лет дошла с 45-ти процентов населения, живущего в городах, к 70 процентам. У нас порядка 50 процентов живет в городах. Ожидается, что будет 70 процентов к 2050 году. По моему личному мнению, это будет быстрее. В Астану ежегодно приезжает от 50 тысяч до 100 тысяч человек», - сказал Асет Исекешев.

Также он привел слова известного футоролога, профессора шведской школы экономики Кьелля Нордстрема о том, что через 50 лет вместо 218 стран будет 600 городов.

«Крупные города будут определять экономику и инновации, развитие всего мира. Сеть глобальных городов будет каркасом всего мира. Вся новая экономика будет развиваться в крупных городах. Поэтому мы внимательно изучали, как развиваются мегагорода. Такие города становятся якорями не только для своих стран, но и для макрорегионов. На Ближнем Востоке такой город Дубай, в Юго-Восточной Азии – Сингапур. Это города, которые стали центром инноваций и финансов, здравоохранения, образования. Они задают тон в торговле, туризме, архитектуре», - рассказал Исекешев.

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Для конкурентоспособности страны нужны крупные города, как минимум один, а еще лучше иметь два, добавил аким Астаны.

«Куда идет столица Казахстана? Городское развитие - это синергия двух сил. Это развитая инфраструктура, качественное городское управление и три фактора конкурентоспособности – наличие торговых секторов экономики; это способность города привлекать и удерживать таланты; наличие инновационной экосистемы. Мы для себя определили стратегию, что Астана должна развиваться как город для людей. Это должен быть город с высоким качеством жизни. Город должен развиваться как один из глобальных городов в Евразийском пространстве, который должен быть одним из центров инноваций, образования и здравоохранения для всего региона», - поделился Асет Исекешев.

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Для достижения этой цели реализуется новая Программа развития Астаны до 2020 года, призванная обеспечить дальнейшую трансформацию города с учетом 17 целей устойчивого развития ООН и стандартов ОЭСР.

Как отмечается, программа определяет две основные цели.

Первая, институциональная цель - формирование города по новой модели развития, модели регионального хаба, глобального умного города, одного из центров Евразийского пространства.

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Вторая цель - повышение благополучия жителей через улучшение качества городской среды и рост доходов населения.

«По первому направлению - это все что окружает нас, наши семьи: безопасность, экология, хорошее образование, хорошее здравоохранение, хороший общественный транспорт. По каждому из этих шагов ведется большая работа. Не всегда она видна наяву. По трансформации городской среды – это город без окраин. Мы определили 50 общественных пространств. Это пешеходные площадки, большие парки, которые создаются для семейного отдыха, детей, пожилых людей, обеспечивают качество городской среды. По экологии идет большая программа по газификации города. Идет переход на новые стандарты строительства, развития энергетики», - сказал аким Астаны.

Он также отметил, что приоритетом в работе акимата является создание города с самыми лучшими стандартами, которые есть в мире.

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Цифра дня
815 млн
человек
в мире страдают от сильного голода
Цитата дня
Наступает эра мегаполисов и будет конкуренция между ними, которые борются за инвестиции, лучшие умы, технологии, создавая для этого все необходимые условия. Это важно для экономики людей и знаний. Учитывая это, Казахстан начал реализацию стратегии развития агломераций. Если у нас был раньше только 1 город с миллионным населением – город Алматы, то теперь прибавилась Астана, Шымкент, то есть 3 города
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