Исследование МНЭ РК: на что тратят время казахстанцы

Комитет по статистике при Министерстве национальной экономики РК выяснил, на что в основном тратят свое время казахстанцы, передает МИА «Казинформ».

«По результатам обследования 53,6% среднесуточного времени казахстанцев или 12 часов 50 минут приходится на личный уход (сон - 9 часов 13 минут, еда и питье - 2 часа 4 минуты, личная гигиена и уход - 1 час 27 минут и так далее), на работу (занятость) - 2 часа 59 минут (12,4%), на ведение домашнего хозяйства - 2 часа 57 минут (12,3%), на обучение - 52 минуты (3,5%), на производство товаров для собственного использования - 18 минут (1,2%), а оставшиеся 4 часа 4 минуты (17,0%) приходятся на свободное время», - говорится в сообщении.

Мужское население в возрасте 15 лет и старше в среднем за один день затрачивает на работу 5 часов 29 минут, для женщин этот показатель составляет 4 часа 34 минуты, однако женщины на ведение домашнего хозяйства тратят больше времени (4 часа 14 минут), чем мужчины (1 час 28 минут). Свободного времени у мужчин (4 часа 6 минут) почти в 2 раза больше, чем у женщин (2 часа 45 минут).

В рабочий день занятые мужчины на работу в среднем тратят 9 часов и 1 минуту, женщины - 7 часов 53 минуты, на свободное время остается 2 часа 35 минут и 1 час 44 минуты соответственно.

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Со 2 по 10 апреля 2018 года Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан было проведено единовременное модульное обследование «Использование бюджета времени населением», проводимого с периодичностью один раз в 5 лет. В обследовании приняли участие 32 301 респондент в возрасте от 10 лет и старше.

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