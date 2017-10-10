К концу года в Актобе достроят 5-этажный жилой дом по госпрограмме «Нұрлы жер»

В Актобе продолжается строительство жилья по госпрограмме «Нұрлы жер», передает Kursiv.kz со ссылкой на Информационный центр «Ақтөбе ақпарат».

Как сообщается, сейчас в области реализуются два направления госпрограммы: «Развитие индивидуального жилищного строительства» и «Строительство кредитного жилья через систему жилстройсбережений».

Одним из методов стимулирования частных застройщиков строить жилье, согласно программе «Нұрлы жер» является инструмент субсидирования процентной ставки по кредиту.

Начиная с 2017 года на эти цели из республиканского бюджета выделены средства на субсидирование, где финансовым агентом выступает фонд «Даму».

В Актобе, в рамках госпрограммы получила возможность субсидирования процентной ставки уже вторая строительная компания - ТОО «Хиба-Наз».

«Ставка вознаграждения - 14% годовых, из которых 7% субсидируется фондом «Даму». Кредитная линия открыта в АО «БанкЦентр Кредит». Сумма займа - 195 млн тенге, сроком на 2 года. На выделенные средства застройщиком планируется завершить строительство 5-этажного многоквартирного жилого дома общей площадью 5 121 кв. м (81 квартиры) в Актобе. Ввод в эксплуатацию нового жилого комплекса в городе намечен на декабрь текущего года», - пишет «Ақтөбе ақпарат».

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Отметим, согласно госпрограмме «Нұрлы жер», кредиты частным застройщикам выдаются по ставке вознаграждения, не превышающей уровень базовой ставки - 10,2% Нацбанка РК. Фонд «Даму» субсидирует 7% годовых от ставки вознаграждения. Оставшуюся разницу оплачивает застройщик. Субсидии предоставляются по кредитам предпринимателей, которые занимаются строительством жилья.