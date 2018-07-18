Как будут облагать налогами самозанятых казахстанцев

Новый упрощенный режим налогообложения вводится для самозанятых, чьи доходы составляют менее 12-кратной месячной заработной платы. Об этом сегодня сообщил заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Мади Такиев в ходе пресс-конференции на площадке пресс-центра Правительства РК, сообщается на официальном сайте премьер-министра РК.

Как отметил в ходе своего выступления Мади Такиев, на сегодняшний день Министерства труда и социальной защиты населения, финансов, энергетики готовят большой блок поправок, где для самозанятых будет действовать специальный режим налогообложения.

«Называется он единый совокупный платеж. Все те самозанятые, которые не в поле нашего зрения, будут платить ЕСП. А почему они не в поле нашего зрения? У нас согласно Налоговому кодексу все те, кто получает доходы менее 12-кратной месячной заработной платы, могут не регистрироваться. Соответственно вся эта категория получаются самозанятыми. Для них мы и вводим новый упрощенный режим», - сказал Мади Такиев.

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Кроме того, он отметил, что для тех, кто будет уклоняться от сдачи декларации, предусмотрены определенные виды наказания.

«Первое -это предупреждение, второе - привлечение к административной ответственности. Штраф для госслужащих составляет порядка 50 МРП», - пояснил спикер.

Заместитель председателя КГД заверил, что на сегодняшний день все госслужащие предоставляют декларацию об имуществе. При поступлении предоставляется большая декларация и ежегодно очередная. Она предоставляется до 31 марта текущего года. Все декларации подлежат камеральной проверке.

По его словам, налогоплательщик также должен предоставлять данные о наличных денежных средствах.

«Показываете все свои наличные денежные средства, которые вы храните дома. Если сумма превышает 500 МРП, а это порядка 12 млн тенге, то хранить такую сумму нужно в банке», - проинформировал Мади Такиев.

Отметим, что целью внедрения системы всеобщего декларирования является создание системы эффективного контроля доходов и имущества физических лиц для борьбы с теневой экономикой и коррупционными проявлениями Введение системы всеобщего декларирования даст возможность произвести максимальный охват по налоговому администрированию и обеспечить полноту уплаты налогов.

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Напомним, внедрение всеобщего декларирования для всех граждан Казахстана предусмотрено с 1 января 2020 года.