Как идет расследование убийства Дениса Тена, рассказали в ДВД Алматы

В настоящее время досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ст. 99 ч.2 УК РК, СУ ДВД продолжается. Об этом сообщает пресс-служба ДВД Алматы.

«Подозреваемые Киясов Н.Д. и Кудайбергенов А.Б. дали признательные показания в совершении данного преступления и выдали вещественные доказательства», - говорится в сообщении ведомства.

В частности, подозреваемый Кудайбергенов в ходе проверки показаний на месте показал, где было спрятано орудие убийства – нож, который впоследствии был изъят и приобщен к материалам уголовного дела.

«По данному уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетическая, судебно-медицинская экспертиза, медико-криминалистическая экспертиза орудия преступления, медико-биологическая экспертиза и другое. В ходе проведения очной ставки подозреваемый Киясов Н.Д. признался, что именно он наносил ножевые ранения Денису Тену. Вместе с тем, установлены очевидцы преступления, с которыми проведено опознание подозреваемых», - говорится в сообщении.

Также в ДВД Алматы рассказали, что в ходе следствия подозреваемым, в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса РК, разъяснены их права, в том числе право отказаться от дачи показаний, свидетельствовать против себя, и они обеспечены защитой адвокатов, имеющих соответствующие лицензии.

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Напомним, 19 июля 2018 года фигурист Денис Тен скончался от потери крови. Когда он выходил из ресторана, он заметил автоворов, который пытались снять зеркала с его автомобиля. Во время борьбы преступники нанесли спортсмену несколько ножевых ранений и бросили.

Фото: Reuters