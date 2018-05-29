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Как изменились цены на основные продукты питания к лету 2018 года

29.05.2018 10:52   533   0

В Казахстане подешевели огурцы на 27,1% за месяц, помидоры на 16,5%, чеснок на 4,9%, капуста на 2,9%. Также в мае подешевели яйца и прочая продукция птицеферм, сообщает Energyprom.kz.

Cреди овощей подорожали наиболее заметно свекла (на 8,3% за месяц), картофель (на 3,3%), лук (на 2,3%) и морковь (на 2,2%). Здесь рост цен объясняется появлением на прилавках базаров и магазинов свежего урожая текущего года. Среди фруктов ощутимо подешевели бананы (на 7,8%) и апельсины (на 3,8%), подорожали яблоки (на 2,8%).

Среди товаров животного происхождения за май снизились в цене продукты птицефабрик: яйца упали в цене на 3,8% за месяц, куриные окорочка - почти на 1%.

Также к лету подешевело сырое молоко - на 1,4%, однако подорожали молочные продукты - сыр и творог, на 1,4%.

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Среди мясной продукции на 1% и более выросли в цене конина, баранина и говяжьи субпродукты (печень).

Единственная крупа, заметно изменившаяся в цене за месяц - гречневая: минус 2,5% к апрелю (это уже на 34,9% дешевле, чем год назад).

Казахстан в индексе восприятия коррупции занял 122-е место

Прочие крупы, а также мучные и хлебобулочные изделия в цене практически не изменились.

Кроме того, вырос в цене сахар - на 2,8% за месяц. В то же время, в годовой динамике цены на сахар все еще ниже, чем в мае 2017 (на 11,4%).

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  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников

  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников
    113

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах
    103

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников
    301

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников
    10

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Цитата дня
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Чхве Сон Хи
Замминистра иностранных дел КНДР
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