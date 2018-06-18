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Как изменится Ботанический сад в Алматы

18.06.2018 14:31   856   0

Управляющий партнёр группы «Верный капитал» Ерлан Оспанов рассказал, как изменится Ботанический сад в Алматы.

«Мы готовы представить общественности проект по благоустройству Главного Ботанического сада г. Алматы по инициативе Фонда Булата Утемуратова. Это новый социальный проект, на реализацию которого выделяются благотворительные средства. 28 июня состоятся публичные слушания по проекту при Общественном Совете г. Алматы», - рассказал на своей странице в Facebook Ерлан Оспанов.

По его словам, основной принцип нового проекта - не навредить. Цель - обеспечить легкий доступ и комфортное пребывание в саду для жителей и гостей мегаполиса.

Ерлан Оспанов подчеркнул, что ботанический сад - это не парк. Это место, где царят растения - деревья, кустарники и цветы и травы - и представлены достижения отечественных учёных в области дендрологии, ботаники и фитоинтродукции. Это уголок природы в центре города.

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«Мы не хотим, чтобы Ботанический сад в Алматы стал похожим на сады в Нью-Йорке, Париже, Сингапуре или Лондоне. В новой концепции Алматинского сада лежат уникальная природа и культура города и современные креативные дизайнерские решения. Их разрабатывает группа архитекторов и ландшафтных дизайнеров из Алматы, Португалии и Польши», - сказал он.

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В проекте планируется обновить ограждение по периметру ботанического сада, построить входные группы в виде одноэтажных лёгких и прозрачных павильонов с кассами и электронными турникетами с трёх сторон: с улицы Тимирязева, проспекта аль-Фараби и парка Атакент. На выходе можно будет приобрести сувениры и растения.

Также предусмотрено восстановление ирригационных и осветительных систем, прокладка прогулочных дорожек, организация открытых экологичных точек питания, пополнение зеленого фонда за счет высадки тысяч новых растений в партерных зонах.

«Мы будем придерживаться рекомендаций отечественных дендрологов, гидрогеологов и других отраслевых экспертов с тем, чтобы максимизировать положительный эффект проекта. После завершения работ мы безвозмездно передим все Институту ботаники и городу для дальнейшего управления. Это станет нашим подарком городу. Надеемся на Вашу поддержку!», - завершил Ерлан Оспанов.

Фото: Shutterstock

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