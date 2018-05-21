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Как обманывают мошенники через «Интернет-банкинг» рассказали в ДВД Астаны

21.05.2018 11:40   913   0

В Астане расследуются уголовные дела по фактам мошенничества, совершенные посредством услуги «Интернет-банкинг». Об этом сообщает пресс-служба ДВД города.

К примеру, злоумышленники ищут жертву на сайте по продаже квартир или автомобилей, созваниваются с ними по телефону и сообщают, что готовы приобрести квартиру или автомобиль и намерены отправить задаток продавцу. Войдя в доверие, путем обмана, предлагают подключить услугу «Интернет-банкинг» к платежной карте продавца и при этом называют свой номер телефона. Тем самым потерпевшие, в большинстве случаев, за незнанием принципов работы услуги «Интернет-банкинг», предоставляют злоумышленникам, полный доступ к управлению банковской карточкой и денежным средствам, находящимся на их счетах. 

«В апреле 2018 года неизвестный написал сообщение посредством мессенджера WhatsApp гр-ну М. по объявлению о покупке автомашины, размещенного в интернете. В ходе переписки неизвестный якобы намерен купить автомашину, но находится в другом городе и готов перечислить оплату на карточку, а автотранспорт заберет позже. По просьбе мошенника гр-н М. передал по WhatsApp данные своей карточки, после чего на его абонентский номер пришло СМС-сообщение с кодом доступа к личному кабинету интернет-банкинга, который он также продиктовал и код доступа злоумышленнику, а через несколько минут ему пришло смс-уведомление о списании всех денежных средств на чужой карточный счет. Сразу после перечисления мошенник отключил мобильный телефон», - говорится в сообщении ведомства.

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Также в ДВД Астаны привели другой пример мошенничества через интернет-банкинг. Это фишинговая атака. При таком способе мошенничества создается полная копия сайта банка, и ничего не подозревающие казахстанцы добровольно предоставляют преступникам свои конфиденциальные данные.   

«Чтобы сохранить свои сбережения, пользователи онлайн-банкингов не должны переходить по неизвестным ссылкам. Если вы все же стали жертвой мошенников, в первую очередь необходимо обратиться в контакт-центр вашего банка. Там немедленно заморозят все счета, удалят вредоносный сервис из вашего компьютера и проведут расследование», - рассказали в ДВД.

ДВД Астаны также призывает граждан быть бдительными и рекомендует: 

- никому не передавать персональные сведения карточных счетов и пин-коды; 
- не переводить деньги на незнакомые телефоны; 
- не подтверждать операции с банковскими картами, которые не совершали; 
- не переводить деньги неизвестным лицам через анонимные платежные системы; 
- не пользоваться сомнительными программами и приложениями в компьютере или сотовом телефоне, а также не пользоваться неизвестными ссылками, не принимать письма от незнакомых людей.

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Канат Бозумбаев
Министр энергетики РК
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