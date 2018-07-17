Как павлодарские школьники научили робота печь блины

Программирование и робототехника находятся в топе интересов казахстанских школьников. Сегодня они самостоятельно собирают роботов и управляют искусственным интеллектом. Лучшие проекты казахстанских детей в этой сфере продемонстрировали на территории одного из павильонов EXPO. Здесь располагается международный технопарк IT-стартапов Astana Hub.

Вы умели в пятом классе печь блины? Думаю, что не многие ответят утвердительно. А вот павлодарские школьники Артем Малых и Айпара Сыздыкова пошли дальше, они создали робота, научили его готовить вкусные блинчики и назвали его Pancakebot. Ребята учатся в обычной школе, в которой и начали свою работу над проектом.

По их словам, курсы робототехники в школах Павлодарской области вызывают большой интерес среди подростков. Важность обучения робототехнике в казахстанских школах отметил гость Astana Hub заместитель премьер-министра РК Аскар Жумагалиев: «Мы полностью меняем всю парадигму образования. Когда мы говорили, что в начальных классах будем обучать программированию и робототехнике, мы столкнулись с непониманием. Сейчас оно улетучилось. Ведь все понимают, что это очень важно для будущего развития инноваций. Убеждён и уверен в том, что у нас получится оправдать надежды главы государства по созданию инновационной экосистемы».

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Детская робототехника активно развивается в Казахстане: повсеместно открываются кружки и проводятся конкурсы, на которых дети имеют возможность презентовать свои проекты. На одном из таких мероприятий и представили свое изобретение и Артем с Айпарой. За автоматизированную систему приготовления блинчиков они получили первое место в младшей лиге республиканского конкурса научно-исследовательских и творческих проектов по робототехнике «KazRoboProject-2018».

Темы на «KazRoboProject» меняются ежегодно. В этом году участники представляли проекты социального содержания, направленные для улучшения жизни казахстанцев. Артем и Айпара решили, что облегчить будни современного человека поможет робот, который будет готовить вкусные и полезные завтраки. На вопрос «Откуда пришла идея создать такого робота?» дети в один голос ответили: «Мы не успеваем завтракать». К слову, не успевают покушать утром не только они. Это ребята выяснили после того, как провели опрос в родной школе, по результатам которого 90% учеников не успевают позавтракать. Руководитель Артема и Айпары Рустам Садыков считает, что этот робот может помочь людям экономить время и приучит их кушать здоровую пищу.

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Устройство состоит из двух частей. Первая наливает тесто, вторая переворачивает получившийся панкейк. Они общаются между собой, передавая сообщения через Bluetooth. На приготовление одного блинчика уходит примерно 5 минут. Pancakebot собран из третьего поколения LEGO. В нем имеются моторы, отвечающие за передвижение устройства, и датчики, которые получают и отправляют сигналы.

Юные разработчики планируют работать над проектом и дальше. В планах «научить» робота самостоятельно готовить тесто и сделать так, чтобы человек мог управлять ботом дистанционно, лёжа в кровати в ожидании завтрака.

«Сейчас дети показали своих роботов, которых они сделали, и такое приятное ощущение от того, что мечта, идея президента по созданию инновационной экосистемы начинает жить. Понятно, что нам еще предстоит пройти законодательные изменения, сформировать критическую массу специалистов, но то, что сейчас зарождается что-то большое, я почувствовал», – отметил Аскар Жумагалиев.

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Занятия робототехникой повышают творческие способности и технический потенциал детей, учат их мыслить критически, просчитывая алгоритмы действий и оценивая перспективность идей. Пользование гаджетами становится эффективным, появляется понимание того, что технологии служат не только для просмотра мультиков и игры в «бродилки». У детей формируется стремление использовать технологии для чего-то большего!