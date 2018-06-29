Как решают проблему ветхого жилья в регионах Казахстана?

Не раз и жители казахстанских городов, и депутаты парламента поднимали проблему ветхих и аварийных домов. С момента возведения первых хрущевок прошло более 50 лет, многие из них находятся в плачевном состоянии. Как показали исследования «Къ», вопрос обновления жилья в регионах происходит не так быстро, как было задумано: где-то снос идет по плану, а где-то программу ветхого жилья ждут годами.

Астана, Жанболат МАМЫШЕВ

Снос аварийных и ветхих домов в столице на общей площади 1 359 га в 2018–2027 годы обойдется примерно в 700 млрд тенге. 600 га будут снесены за счет города, остальные – за счет инвесторов.

После переноса столицы из Алматы в Астану практически сразу встал вопрос по сносу некоторых городских построек времен освоения Целины (1950-е годы) и более ранних зданий. В 1998–2017 годы в Астане были снесены здания на общей площади 2280 га. В ближайшие 10 лет власти планируют снести постройки на 1 359 га. Речь идет, прежде всего, о старой части города – правобережье реки Есиль.

«Далее – следующий этап (сноса ветхого и аварийного жилья. – «Къ»), который мы будем развивать, 1 359 га. В ближайшие два года мы планируем снести порядка 634 га, на период 2021–2025 годов – 578 га, и завершить вторую очередь этого сноса. Также 147 га в 2025–2027 годах. Мы планируем, что на это потребуется около 700 млрд тенге. Все эти деньги вернутся. Как городу, так и инвесторам это будет выгодно для застройки», – сказал заместитель руководителя ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны» Антон Максимов на инвестиционном форуме столичного района Сарыарка.

Верховный суд РК принял пять нормативных постановлений

Из общей площади, попавшей под снос, 600 га будут снесены за счет городского бюджета. На месте снесенных зданий построят школы, детсады, дороги и социальные объекты.

Оставшуюся часть должны будут освоить инвесторы. Последние смогут построить там свои жилые и другие объекты. По мнению Антона Максимова, несмотря на расходы на снос, с учетом наличия доступа к готовой дорожной инфраструктуре и другим коммуникациям стоимость строительства не будет выше, чем на окраинах города, где сносить ничего не надо.

«Если посмотреть новую программу, что касается района Сарыарка и старого города, мы пришли к утверждению реновации старых территорий… У нас огромное количество старой застройки. Это и коттеджи, которые продолжают использовать печное отопление, и пятиэтажки панельного домостроения, которые потихоньку исчерпывают свой срок эксплуатации. Мы перешли к тому, как сделать эти территории современным городом, подкрепленным исторической конъюнктурой, сохраняя старые объекты культурного наследия», – сообщил замглавы управления архитектуры.

Как пояснил «Къ» Антон Максимов, после сноса ветхих домов этажность новых строений на их месте вырастет до 20 раз, то есть вместо снесенного одноэтажного дома будет построен 20-этажный жилой комплекс.

Детей с сахарным диабетом обеспечат бесплатными инсулиновыми помпами

При этом он отметил, что речи о сносе пятиэтажных панельных домов в ближайшее десятилетие не идет.

Инвесторам будет предложено также несколько территорий комплексного сноса и последующей застройки. В частности, это улица Асан Кайгы. Снос в прилегающих к ней районах будет проведен на площади 105,4 га, на что потребуется 52,1 млрд тенге, в том числе за счет инвесторов – на 65,3 га (35,7 млрд тенге). Акимат при этом снесет за 16,4 млрд строения на площади 41,1 га. После зачистки территории за счет городского бюджета будет проложена обновленная улица, включая три развязки, что обойдется в 18 млрд тенге, и 12,6 млрд тенге будут направлены на строительство социальных объектов. Общая площадь возводимых многофункциональных жилых комплексов и коммерческих объектов составит 997 тыс. кв. м, их строительство оценивается в 264 млрд тенге.

Для начала осуществления этих планов в действие должны вступить соответствующие изменения в существующие нормативно-правовые акты. Предполагается, что они позволят исключить возможность завышения стоимости сноса для потенциальных инвесторов.

«Тут помощь города будет заключаться в том, что мы сейчас подготовили предложения по изменению законодательства для изъятия земли. То есть фактически в каждом из районов 100–200 га земли изымать по рыночным ценам с исключением возможности завышения стоимости сноса для потенциальных инвесторов. Данное предложение предварительно поддержано и сейчас находится на стадии согласования», – сказал Антон Максимов.

Минздрав расширил перечень бесплатных лекарств

Плюс для потенциальных инвесторов и в том, что в отличие от строительства на окраинах можно будет сразу подключиться к центральным коммуникациям, в том числе отоплению.

«К примеру, на территории пробития улицы Асан Кайгы мы освобождаем 106 га, то есть за счет бюджета мы освобождаем чуть менее половины и при этом инвестиции на гектар будут менее затратны, чем при новом строительстве на окраине города, учитывая, что нет необходимости строить большие дороги, сети и находиться долгое время на автономном отоплении», – привел пример замглавы управления.

Семей, Екатерина ГУЛЯЕВА

25 жилых частных и многоквартирных домов в Семее официально признаны аварийными и ветхими. В них проживают в общей сложности 480 человек. Часть из них уже давно покинули свои дома-развалюшки. Но в большинстве домов люди продолжают жить, несмотря на провисшую электропроводку, облупленные стены и продавленные потолки.

Впервые проблемой аварийного и ветхого жилья в Семее серьезно начали заниматься в 2008 году, когда в нескольких регионах Казахстана была запущена пилотная программа по сносу ветхого и аварийного жилья. За счет республиканского бюджета в этих городах проводилась экспертная оценка, сносили ветхие дома и строили на их месте новое современное комфортное жилье.

А пока шел процесс сноса старого и строительство нового дома, жильцы проживали в арендованных квартирах или им приобреталось жилье в других районах.

Предполагалось, что опыт, накопленный в Астане, Алматы и Мангистауской области, будет со временем распространен по всей территории республики. И, заранее готовясь к этому событию, акимат Семея дал поручение отделу жилищной инспекции сделать обследование аварийного и ветхого жилья, подлежащего сносу. Экспертные заключения аварийности получил 21 многоквартирный дом, позже присоединились еще четыре частных ветхих домостроения.

Однако планы застройки земельных участков, занятых аварийным жильем, пока так и остались только планами. А список аварийных и ветхих домов будет увеличиваться из года в год.

«В соответствии с жилищным законодательством Казахстана владельцы любого жилья могут за собственный счет пригласить экспертов для оценки технического состояния их жилья. В Семее есть несколько компаний, которые имеют соответствующую аккредитацию. Это экспертное заключение владельцы аварийного дома должны предоставить в ЦОН, специалисты которого направят его к нам, в отдел ЖКХ и жилищной инспекции. Мы создаем комиссию и принимаем решение о том, чтобы поставить эту семью в общую очередь на получение жилья из коммунального жилищного фонда. На данный момент по этой категории в Семее состоят на очереди 13 человек», – сообщила заместитель руководителя отдела ЖКХ и жилищных отношений Семея Светлана Заурбекова.

В том, что количество аварийных и ветхих домов в Семее гораздо больше, чем 25, Светлана Заурбекова не сомневается. По ее словам, в городе есть целые микрорайоны частного сектора, где дома разрушаются буквально на глазах. Это дома в поселках Кирпичный, Жоламан, в районе Жана-Семейского железнодорожного вокзала и в ряде других, где в 20–40-е годы прошлого столетия домики строили из самана, шлака и других дешевых строительных материалов. До сих пор в них живут семьи строителей этих бараков и саманных домиков. Шансы получить более новое и комфортное жилье у этих жильцов приближаются к нулю. Только государственная программа аварийного и ветхого жилья может им помочь.

А вот жильцам старых домов, расположенных в исторической, центральной, части Семея, повезло больше. Частных застройщиков привлекают земельные участки, на которых расположены эти старые дома. Ведь чаще всего это двухэтажные купеческие дома с вполне приличной дворовой территорией, сараями и гаражами. То есть там достаточно места для строительства одно-двухподъездного многоквартирного дома повышенной комфортности.

Частные застройщики предлагают жильцам аварийного жилья квартиры в других районах, а потом сносят старые домики и строят новые дома. Именно так в Семее в центре города появились новостройки по ул. Козбагарова, Ибраева, Дулатова. Жильцам аварийного дома по ул. Елемесова, 3 застройщик предлагал выкупить их квартиры. Но договориться о взаимовыгодных условиях этой сделки заинтересованным сторонам так и не удалось. В итоге застройщик выкупил земельный участок по соседству и начал строительство нового дома. А жильцы аварийного остались при своем интересе.

«Проблема аварийного жилья еще и в том, что в Казахстане нет и никогда не было законодательных технических норм, предписывающих использование качественных строительных материалов при строительстве частных жилых домостроений. Отсюда и основная причина аварийности даже относительно нового жилья. Люди строят дома из самых дешевых материалов: самана, шлака и самодельных блоков сомнительного производства. Такие дома достаточно быстро разрушаются. Например, один из аварийных частных домов, вошедших в список, был построен только в 2007 году. А вот самый старый аварийный дом в этом списке 1820 года постройки», – отметила Светлана Заурбекова.

Тараз, Людмила МЕЛЬНИК

Чтобы дом пришел в аварийное состояние, его нужно либо бросить, либо перестать ухаживать. И в том, и в другом случае здание постепенно обветшает и превращается в руины. В Жамбылской области в 2011 году насчитывалось более полусотни аварийных зданий. Почти все они находились в городах Каратау и Жанатас.

В 2011 году в Казахстане стартовала Программа развития моногородов. С этого времени горняцкие города Каратау и Жанатас стали преображаться. В первую очередь было обращено внимание на внешний облик этих населенных пунктов. В связи с этим руководство области разработало и утвердило план мероприятий по восстановлению и сносу пустующих строений. На тот момент в обоих городах насчитали 166 таких зданий.

Что касается города Жанатаса, то в течение 2011–2015 годов здесь было снесено 111 пустующих домов, не подлежащих восстановлению. Остальные 17 постепенно приводят в порядок, распределяя квартиры среди очередников.

«В год получается сдать в эксплуатацию после реконструкции один дом, – говорит специалист отдела ЖКХ акимата города Жанатаса Жумаш Орынбаев. – В прошлом году восстановили 120-квартирный дом на сумму 317 млн тенге. В нынешнем планируем сдать в эксплуатацию после модернизации 70-квартирную многоэтажку. На эти цели по программе «Развитие регионов» выделено 284 млн тенге. На сегодня уже удалось вернуть в строй четыре многоэтажных жилых дома. На очереди – остальные».

В Каратау, по словам заместителя акима Таласского района Серика Дадабаева, на сегодня осталось восстановить шесть многоэтажных домов.

«Всего в городе насчитывается 138 многоэтажек. Когда объявили программу развития моногородов, то выявили 54 пустующих дома, из которых под снос пошли 40. Из оставшихся 14 на сегодня уже восстановили восемь многоэтажек», – рассказал он.

Чтобы дать вторую жизнь некогда брошенным домам, необходимы большие средства. На восстановление одного квадрата жилой площади сегодня выделяется 54–66 тыс. тенге. Следовательно, весь дом, в зависимости от квадратуры, обойдется бюджету в 230–260 млн, объяснил г-н Дадабаев. Но оно того стоит, так как в данном случае решаются две задачи. Во-первых, горняцкий город приобретает цивилизованный облик, во-вторых, очередники получают долгожданные квартиры.

Чтобы выяснить, как решается проблема аварийных домов в других населенных пунктах региона, мы обратились в управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области.

«На сегодня в сфере нашего внимания находится один аварийный дом. Это бывшее общежитие в городе Каратау Таласского района. Было еще четырехэтажное здание в селе Аса Жамбылского района. Вопрос его сноса уже решен», – рассказал «Къ» руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства управления Агабек Мырзабеков.

Несколько лет назад жители дома № 11 в микрорайоне Алатау обращались во все инстанции с просьбой признать их многоэтажку аварийной. В подвале этого жилого дома постоянно скапливаются грунтовые воды, и люди, по их признанию, живут как на вулкане. Решить вопрос, по мнению А. Мырзабекова, может восстановление некогда нарушенной дренажной системы в этом районе.

«Вообще, чтобы признать дом аварийным, необходимо заключение АО «КазНИИСА». Только на основании этого документа будут выделены деньги на реконструкцию или снос здания. Это огромные суммы, которые необходимо запрашивать из бюджета. А по городу таких домов несколько», – говорит он.

В связи с этим, считает г-н Мырзабеков, жителям необходимо самим позаботиться о состоянии своих жилищ. Для этого имеется раздел в программе «Развитие регионов», который позволяет провести модернизацию многоэтажного дома на средства, выделяемые государством на возмездной основе. Однако не все собственники квартир соглашаются на проведение капитального ремонта многоэтажного жилого дома, позволяющего привести в порядок подвалы и подъезды.

Жезказган, Юлия ПУЛИНА

Застройщиков, желающих строить дома за свой счет, в городе нет, а шансы очередников на получение квартиры пока равны нулю. Как сообщил «К» руководитель ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД» Куанышбек Сансызбаев, программа по переселению из ветхих и аварийных домов действует только в Астане и Мангистауской области. «Мы рады инвесторам и застройщикам. Но вот желающих строить новые дома в Жезказгане на месте аварийных пока нет, это ведь за свой счет придется делать – платить компенсации или покупать квартиры жильцам».

Нет согласия у сторон

А вот жители одного из 28 аварийных домов в Жезказгане по ул. Женiс, 11 могут рассчитывать хоть и не на новое жилье, но на денежную компенсацию из областного бюджета. Правда, из-за разногласий властей и жителей аварийного дома процедура с отчуждением имущества и дальнейшим получением компенсаций затягивается.

В понедельник, 18 июня 2018 года, состоялось очередное собрание жильцов аварийного дома по ул. Женiс, 11, организованное представителями акимата, службы ЧС и прокуратуры. На повестке дня вопрос о выселении жителей дома в связи с угрозой его разрушения. Дом был признан аварийным еще в 2009 году.

На собрании руководитель ГУ «Отдел экономики и финансов» Виктория Ставицкая предложила жильцам дома стандартную процедуру для получения выплаты компенсаций: собственники квартир отчуждают свое жилье через ЦОН в пользу акимата. Их квартиры оцениваются – компаниям-оценщикам уже предложено участвовать в госзакупках на осуществление этой услуги. После оценки, в течение 60 календарных дней по закону, из областного бюджета выделяется указанная оценщиками сумма, которая пойдет на счета жителей. Жильцы обязаны выехать из аварийного дома полностью, им предлагаются комнаты в общежитии.

На собрании озвучили предварительную оценку недвижимости, вполне соответствующую сегодняшним рыночным ценам на жилье в городе: около 8 млн за 3-комнатную, 4–4,5 млн тенге за 2-комнатную, 2,9–3 млн тенге за 1-комнатную квартиру.

«Оценка недвижимости и выплата компенсаций будут назначены только при 100% отчуждении имущества жильцами – это главное условие акимата», – подчеркнул руководитель ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД» Куанышбек Сансызбаев.

Данное предложение устраивает не всех жителей, основная причина – недоверие к властям. У многих возникли сомнения по поводу справедливой оценки имущества оценщиками в будущем, плюс не хотят даже временно проживать в общежитии. Процедура отчуждения имущества должна быть закончена в июне, а стороны не пришли к согласию.

Еще одна большая сложность состоит в том, что восемь квартир, подлежащих выселению, находятся в залоге у банков или под арестом у судоисполнителей. Чтобы получить компенсацию, владельцы квартир обязаны в кратчайшие сроки погасить все задолженности, некоторые из которых доходят до 400 тыс. тенге.

Представители ЧС и прокуратуры заявили, в свою очередь, что ситуация с домом крайне критичная, и если жители в ближайшее время не начнут исполнять условия программы, то будет принято решение о принудительном переселении.

Новые и ветхие

Пока что в городе насчитывается 28 аварийных и ветхих домов. В акимате зарегистрирована 2 401 заявка на получение жилья.

По словам специалиста отдела ЖКХ Асылхана Акимсеита, в последний раз массовое заселение очередников в новый дом осуществлялось в 2011 году: «Тогда 65 молодых семей были заселены в новый дом по улице Байконурова, 123а. Исключение сделали однажды – в 2016 году была выделена одна квартира из резервного фонда акимата детям-сиротам. В 2015 году было начато строительство двух многоквартирных домов, но они так и не были сданы в эксплуатацию».

Два новых дома

В 2018 году властями было объявлено о начале строительства двух многоквартирных домов, основная цель – снижение очередности на получение жилья населением.

Первый объект – это 4-этажный 36-квартирный жилой дом по ул. Сатпаева, 70б. Начало строительства датировано текущим 2018 годом (общая площадь квартир – 1992,5 кв. м, общая сметная стоимость строительства – 316,4 млн тенге, срок ввода в эксплуатацию объекта – октябрь 2018 года. В настоящее время проводятся работы по кладке несущих стен.

Еще один объект – 5-этажный 30-квартирный жилой дом по ул. Гагарина, 70/4 – на начальной стадии. Общая площадь квартир составляет 1927, 8 кв. м, общая сметная стоимость строительства – 282, 5 млн, тенге, срок ввода в эксплуатацию объекта – октябрь 2018 года. Уже завершены работы по монтажу плит перекрытия и проводятся работы по кладке несущих стен.

Власти надеются на улучшение ситуации со строительством благодаря действующей сегодня программе социально-экономического развития города. Строительство газопровода «Сарыарка», рост в Жезказгане промышленного производства, разработка месторождений цветных металлов и руд вокруг города, недавно построенная железная дорога Жезказган – Бейнеу дают надежду, что город в будущем станет привлекательнее для инвесторов и застройщиков.

Актобе, Амина СУЛЕЙМЕНОВА

В Актобе на сегодня насчитывается 15 аварийных многоэтажных домов и 230 ветхих. Однозначного ответа как решить проблему власти еще не придумали. Но появился новый вариант выхода из ситуации – предложить строительным компаниям выкупать старые квартиры жильцов и строить на месте старых двухэтажек 60-х годов новые элитные высотки.

Проект ГЧП будет выгоден и бизнесу, и жителям, заверяют в акимате. Как рассказал «Къ» заместитель акима города Куанбек Касымов, на сегодня в городе Актобе насчитывается 1968 многоэтажек, из них 230 домов высокой степени изношенности, а 15 домов являются аварийными.

«Мы предлагаем предпринимателям напрямую договариваться с жильцами аварийных домов и строить на месте старых зданий новые элитные дома. Предприниматели могут как выкупать жилье у владельцев квартир, так и договариваться о выделении квартир в новом доме. В целом это выгодный проект для бизнеса, ведь в основном земельные участки в Актобе реализуются через механизм аукциона, а здесь строительные компании напрямую могут выбрать расположение дома, договорившись с жильцами», – говорит замакима города.

Предпринимателям сферы строительного сектора города раздали списки 15 аварийных домов. Как оказалось, самый старый дом в Актобе находится по адресу ул. Некрасова, 51 – он был построен 80 лет назад, в 1938 году. Среди домов в списках аварийных – здания по ул. Тургенева, Чекалина, Алтынсарина, Ленинградская, Дачная. Ставшие аварийными дома были построены в 50–60 годах прошлого века.

В 2013 году, по словам г-на Касымова, акимат ликвидировал аварийный дом по ул. Тургенева, выдав квартиры и компенсации жильцам, но сейчас у бюджета нет такой финансовой возможности.

В целом в Актобе процесс замены аварийных домов на новые уже начался. Так, ЖК «Керемет» по договоренности с жильцами будет строить новый дом по ул. Есет батыра, 106а и вместо 8-квартирного дома здесь будет построен 54-квартирный дом.

Другой дом по ул. Некрасова находится на возвышенности и оттуда открывается прекрасный вид, поэтому он и приглянулся инвесторам, которые сейчас ведут переговоры с жильцами 8-квартирного дома, чтобы на его месте построить элитный жилой комплекс.

Еще два дома будет строить компания «Нектар» по ул. Чекалина, сейчас жильцы оформляют свои документы.

«В старых домах у многих жильцов есть проблемы с оформлением документов, у кого-то они советского образца, кто-то не переоформил наследство, нет земельных актов, но мы помогаем им в этом вопросе. Мы также будем помогать компаниям-застройщикам организовывать встречи с ответственными госорганами, вести переговоры с населением, помогать в процессе строительства», – заверяет замакима города.

В целом строительство в Актюбинской области идет высокими темпами. В 2017 году в регионе было введено в строй 792,3 тыс. кв. м жилья, что на 28,5% больше, чем в 2016 году. В 2018 году планируется ввести в строй не менее 870 тыс. кв. м жилья.

Костанай, Жанара АХМЕТ

До прошлого года в Костанае аварийного жилья не было вообще. Не то, чтобы в областном центре со 125-летней историей не имелось старых и очень старых домов, дело в другом. Статус аварийного, который автоматически означает для местного акимата обязанность расселить людей, еще попробуй получи.

Нормативные документы в РК велят разграничивать жилье ветхое и аварийное. В декабре 2012 года агентством по делам строительства и ЖКХ был утвержден порядок признания жилого многоквартирного дома аварийным и нормативы износа. Если перевести методику на общечеловеческий язык, то из нее следует, что аварийное жилье – то, из которого надо бежать, ибо его состояние опасно для проживающих. А в ветхом жить абсолютно некомфортно – там дует, каплет, жарит, морозит, но все-таки обретаться можно.

Так что аварийное и ветхое, как говорят в Одессе, две большие разницы. До прошлого года власти Костаная успешно удерживались на зыбкой грани между тем и этим. И даже знаменитый в городе своим жутким видом дом-конюшня, расположенный в хвосте улицы, на которой стоит, например, областной акимат, аварийным признан не был. Свое название дом по проспекту аль-Фараби, 31 получил оттого, что до революции там действительно была конюшня. А во времена начального советского аскетизма ее переделали в жилой дом, да так все это дело в капитализм и перекочевало. С вонью уличных туалетов, отрезанностью от основных благ цивилизации, кроме отопления, которое едва теплилось. К 2013 году дом подошел, как корабль-призрак, в нутре которого все ухало, скрипело, а по словам жильцов, еще и стонало. Возможно, стонали сами страдальцы, которые не один год просили власти или принять меры к восстановлению жилья, или признать аварийным. Рядились долго. Аварийным дом не признали, но акимат нашел выход – старое жилье было отчуждено под государственные нужды, на его месте построили многоэтажку, где самые малообеспеченные из жильцов получили квартиры. А некоторые, как говорится, взяли деньгами и подались бог весть куда.

Официально аварийное жилье появилось в Костанае лишь в феврале 2017 года. В областном центре немало двухэтажек постройки 50–60-х годов прошлого века. Большая их часть очень обветшала. Из них-то три дома и были признаны аварийными. Адреса пионеров – ул. Кобланды батыра, 2; ул. Павлова, 19; ул. Садовая, 21. Жильцов этих домов – небольших, на восемь квартир – власти обещали переселить в 5-этажный дом, который сдадут только в 2019 году. Людям предложили переехать временно в социальное общежитие. Но несколько человек перебралось в ожидании переезда к родственникам, а многие подписали отказные заявления. Продолжают жить в аварийных домах на свой страх и риск.

Даже в подъезд дома по улице Павлова заходить страшновато, полы прогибаются под ногами, стены, кажется, вот-вот рухнут, в нос наносит удар крепкий дух канализации. Дом был построен 60 лет назад практически без фундамента, как временное жилье, да так и стоит. Статуса аварийного жилья владельцы здешних квартир добивались около трех лет.

Как пояснили в жилищной инспекции, специальной программы, ориентированной на улучшение состояния ветхого жилфонда, в Костанае нет. Все оно – частная собственность. Кто хотел, тот воспользовался возможностями программы модернизации ЖКХ, в том числе жильцы четырех старых двухэтажных домов. А кто активность не проявил, тот продолжает жить по-прежнему. Судя по ситуации, до аварийного состояния.

Сатпаев, Юлия ПУЛИНА

С 2015 года, согласно комплексному плану, ведется массовое переселение жителей поселка Жезказган и прилегающих населенных пунктов – Весовая, Крестовский, Перевалка и ГРП – в город Сатпаев, для них построены новые микрорайоны. Делается это не за счет строительных компаний, а за счет республиканского бюджета: под поселками будут разрабатываться месторождения полезных ископаемых. Проект сулит отличную прибыль.

Комплексный план

В ответе на запрос «Къ» заместитель акима города Сатпаева Бауыржан Досжан пояснил, что переселение жителей поселков проходит в рамках реализации комплексного плана по принудительному отчуждению земельных участков поселка Жезказган и прилегающих населенных пунктов (Весовая, Крестовский, Перевалка и ГРП) для государственных нужд в целях разработки месторождений полезных ископаемых.

Строительство начато в 2015 году, сначала была проведена оценка недвижимости жителей поселка, а затем процедура отчуждения собственности. Процесс переселения также начался в 2015 году и продолжается до сих пор. Конечно же, в ходе реализации программы переселения были разногласия по разным вопросам – от той же оценки недвижимости и до претензий к новому жилью. Все вопросы были решены в рабочем порядке. Большая часть жителей уже переехала в новые коттеджи и квартиры, строительство все еще продолжается, в 2018 году должны закончить проект.

Согласно плану построен один микрорайон – №6, ведется строительство второго – №8. В 6-м микрорайоне построено 40 пятиэтажных многоквартирных жилых домов. Сумма проекта составляет 23 217,06 млн тенге, финансирование осуществляется из республиканского бюджета.

В 8-м микрорайоне ведется строительство 107 жилых домов (214 квартир) с вводом в эксплуатацию в 2018 году. Переселению подлежат 2 788 семей, в новые дома переехали – 1 109.

Маргарита Гринь, переселенка из поселка Жезказган, получила квартиру в декабре 2016 года и очень довольна новым жильем: «В поселке мы с семьей жили в 3-комнатной квартире, в 2-этажном капдоме 50-х годов. В новом доме в Сатпаеве получили также 3-комнатную, только вот и кухня, и лоджия – гораздо больше. Новый дом прекрасный, подъезды большие, светлые, теплые. Соседи уже цветы во дворе разводят. Мы свой микрорайон называем сатпаевской «рублевкой», – смеется она. – Некоторые жильцы даже ухитряются из лоджии комнату сделать. Большинство людей рады новым квартирам, но есть и недовольные, их не так много».

А сатпаевцы стоят в очереди

Сатпаевчанам же получить новое жилье или компенсацию вместо старых квартир в аварийных и ветхих домах гораздо сложнее. Новые дома для города строятся не так быстро и не так много, как хотелось бы. Всего в городе 269 ветхих и один аварийный 2-этажный жилой дом. На 1 июня 2018 года по городу Сатпаеву на учете для получения жилья из государственного жилищного фонда зарегистрировано 2 022 заявителя.

В 2017 году жилье было предоставлено 11 гражданам. До 2021 года планируется сдача двух жилых домов – одного 56-квартирного и одного 16-квартирного – для предоставления состоящим в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда.

Специалист отдела ЖКХ акимата города Сатпаева Досбол Мейiрбек подчеркнула, что горожанам, состоящим на учете, как нуждающимся в жилье из государственного жилищного фонда или арендованном местным исполнительным органом, жилище предоставляется в порядке очередности, по списку, с момента подачи заявления со всеми необходимыми документами. Все согласно статье 74 Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях».

Экибастуз, Игорь ТИМОШЕНКО

В начале «нулевых» годов представители экибастузского ТОО «Вершина» предложили городским властям Экибастуза не разбирать брошенные и недостроенные многоквартирные дома, а восстановить их.

Авторитетное мнение о качестве «советских» построек я впервые услышал от руководителя проекта модернизации жилья в Восточной Европе Бернхарда Шварца. Произошло это на международной выставке-семинаре по проблемам санации многоквартирных домов, которая проходила в Астане.

«Когда мы начали модернизировать жильё в Восточной Германии -- поделился г-н Шварц, -- мы не Авторитетное мнение о качестве «советских» снесли ни одного дома, построенного советскими специалистами. Там применялся бетон какой-то «бешеной» марки. Эти дома простоят столетия. Мы просто отселили из них жильцов, «раздели» корпуса, провели внутреннюю перепланировку и полную санацию с применением энергосберегающих материалов и смарт-технологий».

Санация одной квартиры в Восточном Берлине обходилась в 25 000-27 000 евро. Суммы для нас, конечно, фантастические. Но и объём работ, и качество – впечатляют.

Дома советской эпохи строились, что называется «дёшево, но сердито». Никаких изысков, вопрос эстетики никогда не был первоочередным. Старались строить быстро, надёжно и обеспечить жильём как можно большее количество очередников. Шум на стройплощадках затих в начале 90-х годов с развалом СССР. В «наследство» городам бывших союзных республик достались недостроенные дома, фактически модули-коробки на пустырях. Ситуацию осложнила и миграция: люди меняли место жительства, уезжая за рубеж в поисках работы и лучшей жизни, бросали квартиры. В городах Казахстана появились целые микрорайоны-призраки, оперативно занятые людьми без определённого места жительства и рода занятий. Такие микрорайоны стали настоящими рассадниками криминала.

«В 2008 году мы предложили акимату Экибастуза обследовать заброшенные многоквартирные дома на предмет целесообразности их восстановления, -- рассказывает «Къ» заместитель директора по производству ТОО «Вершина», инженер-строитель Алибек Куанышев. – Мы с коллегами в принципе всегда были противниками сноса зданий, если они не находятся в крайне аварийном состоянии. К тому же, при демонтаже панельных домов повреждаются плиты, металлические скобы, что делает строительные конструкции практически непригодными для дальнейшего использования».

Кстати, как-то в Экибастузе попытались разобрать незавершённый многоэтажный кирпичный дом, стоящий напротив городского дворца культуры. Строителям удалось снести лишь половину верхнего этажа: бетон не сдавался. Работы приостановили. По иронии судьбы в канун ближайшего общегородского праздника фасад дома «прикрыли» лозунгом «Слава строителям Экибастуза!». Горожане рыдали от смеха. Словом, снести строение не получилось. Дом впоследствии достроили, заселили жильцов. Правда, без проблем не обошлось, но это, как говорится, совсем другая история.

Алибек Куанышев с коллегами обследовали несколько многоэтажек и пришли к выводу, что восстановить их можно. Необходимо было укрепить фундаменты, проложить инженерные сети, смонтировать лестничные марши.

«Мы взяли в работу три многоэтажных дома, -- продолжает Алибек Куанышев. – На восстановление каждого ушло около полугода. Разумеется, мы сделали планировку прилегающих территорий, то есть, сдали объекты, что называется, «под ключ». Наша история породила настоящий бум восстановления домов в городе. Но первопроходцами были мы».

К 2015 году в Экибастузе не осталось ни одного бесхозяйного многоквартирного дома. Всего было восстановлено 28 домов. Тема «бомжатников» в жилом секторе была закрыта.

После восстановления бесхозяйных домов ТОО «Вершина» на собственные средства построило первый в Экибастузе девятиэтажный дом после длительного затишья. Об этой девятиэтажке судачил весь город. Ходила легенда, что дом строит зарубежная компания. Вряд ли на сегодня в городе есть многоквартирный дом такого качества. Два подъезда, в одном из которых квартиры бизнес-класса, в другом – эконом-класса (впрочем, отличающиеся разве что площадью), современные лифты, паркинг. На лоджиях и балконах использовались витражи. От подстанции проложили подземный электрический кабель: в доме не было перебоев подачи электроэнергии. С этим домом, кстати, связано появление первого в городе консьержа. Квартиры в девятиэтажке «застолбили» задолго до момента сдачи в эксплуатацию.

«Конечно, наше преимущество и в том, что мы сами производим строительные материалы: кирпич, плитку, бордюрный камень, -- говорит Алибек Куанышев. – На тот самый дом по улице Ауэзова мы завезли лишь облицовочный кирпич из Кокшетау, остальные материалы в основном были собственными».

На сегодня в Экибастузе реализуется большая программа жилищного строительства. Только в 2018 году планируется ввод в эксплуатацию жилья общей площадью 57 151,2 кв. м. При этом в городе более 400 многоквартирных домов, срок эксплуатации которых, более 25-30 лет. И эти дома нуждаются если уж не в «европейской» санации, то по крайней мере в незамедлительном ремонте кровель и инженерных разводок. Сделать это с помощью целевых сборов практически невозможно: если собрать средства на ремонт системы горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализации ещё реально, то скинуться на полную замену кровли – жильцы не в состоянии: это миллионные затраты. В 2012 году в Экибастузе, как и по всей стране, началась реализация программы модернизации ЖКХ (или как она называется сейчас – программа развития регионов. Суть проста: государство оплачивает стоимость крупных ремонтных работ в многоквартирных домах, а жильцы затем возвращают эти деньги государству в срок до семи лет. Впрочем, можно вернуть деньги и раньше. Поначалу жильцы домов многоквартирного сектора отнеслись к программе настороженно, соглашались ремонтировать кровли и подвалы неохотно. Но в какой-то момент проект, что называется, «заработал». Появились ответственные подрядчики, жильцы стали серьёзно контролировать качество закупаемых материалов, ход работ, принимать участие в приёмке готовых участков. Однако, в 2013 году финансирования не было (реморнты проводили за счёт возвратных средств), оно возобновилось в 2014-2015 годах, и вот уже третий год подряд финансирование вновь приостановлено, ремонты выполняются за счёт возвратных средств. При этом, столь нужная программа рассчитана лишь до 2020 года.

Отремонтировать все дома до этого времени, конечно, не реально. Необходимо продумать возможность продления сроков программы.

Шымкент, Ирина ГАЛУШКО

Со страхом каждый день засыпают в своих квартирах жители аварийного дома по адресу Туркестанская, 14 в Шымкенте. Не пригодное для жилья строение уже многие годы эксплуатируется в нарушении всех норм и правил.

В двухэтажном доме, который уже давно перестал быть для его обитателей крепостью, осталось шесть семей. Для четырех из них ветхое жилище с рассыпающимся фундаментом, трескающимися стенами и постоянно осыпающейся штукатуркой – это единственной жилье. Свой ресурс, возведенное 83 года назад каркасно-камышитовое строение, к слову, создававшееся, как временное жилье, отработало уже давно. Но только три года назад, в ходе обследования дома на предмет возможного сейсмоусиления, было вынесено официальное заключение о том, что он аварийный и ремонту не подлежит. Но несмотря на то, что состояние дома с каждым годом только ухудшается и риск оказаться погребенным под его завалами только растет, люди продолжают в нем жить.

«Мне от сюда идти некуда, - сетует Людмила Стадникова. – Никого у меня в Шымкенте не осталось. В этом доме я с момента замужества. И свадьбу во дворе играли. Еще в 80-х говорили, что наш дом будут сносить и всем нам дадут квартиры. Но тогда до нас очередь не дошла, а после о наших проблемах и вовсе забыли. Уже и муж мой умер, а мы как жили в старом доме, так и живем. Без ванн, без душевых. Все в квартире сыплется, хоть делай ремонт, хоть не делай».

«У нас с мужем двое детей, скоро родится третий, - вступает в разговор еще одна обитательница аварийного дома Дана Тасжанова. – Жить здесь очень страшно, а другого жилья у нас нет. Эту квартиру ни продать, ни обменять. Мы стоим в очереди, но когда она подойдет – не известно. Нам предлагали временно пожить в общежитии, но мы отказались, так как боимся, что потом и вовсе останемся без жилья. Других вариантов для нас нет, хотя мы слышали, что из аварийных домов людей расселяли в нормальные квартиры, и им не пришлось годами дожидаться очереди, рискуя оказаться под завалами. У нас пока беда не случится, никому до людей дела нет».

«Нашей задачей было поставить жителей этого дома в очередь на квартиры, мы их поставили, - комментирует ситуацию начальник отдела жилищных отношений акимата Шымкента Малик Абдинуров. – Теперь они должны дожидаться своей очереди в соответствии с общим порядком распределения коммунального жилья. Владельцы аварийного жилья относятся к пятой категории. Всего по Шымкенту в этой категории 30 человек. Когда очередь дойдет до жителей дома на Туркестанской, учитывая, что госслужащих, относящихся к третьей категории в очереди 20 тысяч человек, сказать сложно».

Проблема старения жилого фонда для Шымкента актуальна, как и для всех больших городов. По данным отдела жилищно-коммунального хозяйства городского акимата, из 2 042 городских многоэтажек около половины была построена еще до 80-х годов прошлого столетия. Естественное старение, сейсмоопасный регион, необдуманные перепланировки, когда бездумно разрушаются несущие стены и иждивенческое настроение части горожан, порой приводят к необратимым последствиям.

«Согласно утвержденном плану в городе было проведено техническое обследование 295 домов, - информирует начальник отдела ЖКХ Шымкента Нурлан Бектурсынов. – 5 из них были признаны аварийными. Из четырех домов жители расселены. Из двухэтажки на Туркестанской 14 жильцы переселяться отказываются. Помимо аварийных домов ,44 жилых строения признаны морально-устаревшими. Жить в них пока можно. Но с принятием в Шымкенте программы ветхого жилья, они будут снесены, а их жителям акимат предоставит альтернативное жилье. Пока такой программы нет, но с обретением Шымкентом статуса города республиканского значения, она наверняка появится».

Чтобы остановить появление новых аварийных домов, с 2012 года Шымкенте проводится работа по сейсмоусилению многоэтажек, предполагающая усиление фундамента, обтяжку металлическим каркасом обветшалых стен, укрепление лестничных пролетов и, в случае необходимости, замену кровли. Эти дома построены больше полувека назад и давно исчерпали свой ресурс. За пять лет было проведено сейсмоусиление 31 дома. На очереди еще 10 многоэтажек, нуждающихся в укреплении фундамента и стен. Все работы проводятся за счет средств городского бюджета.