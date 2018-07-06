Какие подарки подарили регионы Казахстана столице на День Астаны

Благодаря проекту «Регионы в дар Астане» в столице Казахстана появятся 10 новых объектов социального назначения.

Подорожавший подарок

Алматы - Вячеслав Щекунских

В начале недели президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил в столице новый детский сад Almaty balabaqshasy. Его подарил к юбилею столицы республики акимат Алматы. Что характерно, с декабря прошлого года, когда прошел конкурс на закупку услуг строительства детсада, его сумма была несколько ниже объявленной в итоге на 113 млн тенге. Изменился с тех пор и застройщик.

Проект строительства детского сада, находящегося по улице Алматы на левом берегу столицы РК, стал довольно щедрым подарком: детсад на 240 мест обойдется бюджету южной столицы в 1,084 млрд тенге.

Сайт Акорды подробно описал концепцию данного объекта. Almaty balabaqshasy состоит из 12 групп, каждая из которых имеет тематическое название, связанное с городом Алматы. Дизайн интерьера детского сада позволяет детям ознакомиться с известными улицами и проспектами Алматы, приблизиться к истории города. Учреждение рассчитано на 240 мест. Для творчества и отдыха в нем предусмотрены музыкальный зал и детские площадки.

Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем Астаны

Напомним, что детские сады в Алматы после обретения республикой независимости, если верить сообщениям СМИ, начали строить всего девять лет назад. Тогда садик на 120 человек был построен за счет средств республиканского бюджета и сумма проекта составила 216 млн тенге.

В 2016 году сообщалось, что в Алматы потрачено 7 млрд тенге на строительство 11 детских садов на 2400 мест, причем часть из них – по схеме ГЧП.

Отметим, что в бюджете, рассчитанном на девять месяцев 2017 года, изначально было запланировано потратить на статью «строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания, обучения» 259,9 млн тенге. Однако позже сумма была скорректирована до 3 млрд. Возможно, благодаря этим коррективам и удалось изыскать средства для дорогого подарка.

Что же касается самого подарка Астане от южной столицы, то объявленный в октябре конкурс выиграло в итоге ТОО «Строин» с общей суммой лота 971 млн тенге. Судя по всему, речь идет о карагандинской компании, которую возглавляет бывший начальник департамента казначейства по Карагандинской области Кумысбек Акишев, награжденный в 2016 году орденом «Құрмет». Однако в итоге, как мы видим, строительство завершено ТОО «Астанатехкстройэксперт» и за большую сумму.

Президент подписал закон о защите детей от вредной информации

Мост «Атырау көпірі» – от нефтяной столицы

Атырау - ​Тамара СУХОМЛИНОВА

Подарком Астане к 20-летию столицы от Атырауской области стал новый пешеходный мост «Атырау көпірі» через реку Есиль, соединивший левый и правый берег в районе Центрального парка культуры. Стоимость презентованного в канун Дня столицы объекта – 6 млрд тенге. Это средства Атырауского областного бюджета и привлеченных спонсоров.

Проектно-сметная документация пешеходного моста была разработана акиматом Астаны. Общая длина моста – 313,5 м, ширина – 10,5 м. Мост включает шестиметровую пешеходную полосу, трехметровую велодорожку, полосу безопасности шириной 0,5 м и две полосы по 0,5 м для устройства перильного ограждения. Для покрытия моста использован литакрил. Мост спроектирован и построен с учетом климатических особенностей столицы, в том числе и ветровой нагрузки. Общий вес конструкции – 1 920 т.

Особенность моста «Атырау көпірі» – его ажурная оболочка, снаружи, по мнению авторов проекта, напоминающая рыбу, которая, как известно, является символом Атырау. Оболочка изготавливалась на специальном оборудовании и состоит из более чем трех тысяч уникальных лепестков снаружи и внутри, каждый из которых вырезался по отдельности и не имеет повторений. Весит эта декоративная конструкция более 150 т.

В Алматы подсветили архитектурные объекты

За несколько дней до официальной презентации мост был испытан на прочность – по нему проехали 12 большегрузных машин общим весом около 200 т.

В ходе презентации объекта аким Атырауской области Нурлан Ногаев отметил, что новый мост обеспечит связь пешеходных потоков и велосипедной сети парковой зоны и набережной линии правого берега реки Есиль.

Без фанатизма

Западно-Казахстанская область - Алла ЗЛОБИНА

Если сравнивать с другими областями страны, Западно-Казахстанская область сделает астанчанам самый скромный подарок – всего за полмиллиарда. Хотя тут и расположено одно из крупнейших в мире Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение, область сидит на дотациях. Но, как заверяют чиновники, за этот парк западноказахстанцам стыдно не будет.

Парк в Астане возвели всего за три месяца, строить начали в апреле. Новый объект обошелся местной казне в 480 млн тенге. Сердце парка – памятник легендарной Маншук Маметовой. К пулеметчице стрелковой бригады Калининского фронта у западноказахстанцев особое отношение. Родилась она в Урдинском районе ЗКО и прославила родной край и страну, став первой казашкой, получившей звание Героя Советского Союза. Автор монумента – столичный скульптор Мурат Мансуров. На конкурсе, объявленном по всему Казахстану, его проект оказался лучшим.

«Эскиз был одобрен на госкомиссии в Астане, – сообщили «Къ» в областном управлении культуры, которое является заказчиком проекта. – Высота памятника – 3,6 метра, постамента – 2,5, общая высота – 6,1. Скульптура отлита из бронзы».

У памятника есть особенность – он не акцентирует внимание на оружии. «Как мы поняли, астанчане не воспринимают откровенную военную тематику. Поэтому скульптура без пулемета (традиционно Маншук изображают рядом с пулеметом. – «Къ»), – объяснил заместитель директора государственной инспекции по охране историко-культурного наследия ЗКО Абзал Байбеков. – На ее плечи только накинута шинель. Это образ девушки-патриота, девушки-героя. Автор готовил свою работу с похожей на Маншук натурщицы. Даже сшили точную копию шинели того времени».

К слову, тематика патриотизма и защиты Отечества на памятнике Маметовой не заканчивается, а становится логическим завершением, объясняют чиновники. Недалеко от нового сквера установлена скульптура еще одной девушки – Алии Молдагуловой.

Снайпер 54-й стрелковой бригады 2-го Прибалтийского фронта уничтожила 78 немецких солдат и офицеров. Звание Героя Советского Союза получила посмертно. Скульптура Молдагуловой также изготовлена без оружия – без снайперской винтовки. Соединяет два памятника проспект Женис – Победа.

Надо заметить, строительство в Астане целого парка вызвало в Уральске немало споров: стоит ли тратить деньги, если своих проблем невпроворот? К слову, бюджет ЗКО на 2018 год составляет 105,9 млрд тенге. Но страсти затихли, не успев разгореться: подарки других областей оказались куда солиднее.

«Конечно, и полмиллиарда для нас много. Если исходить из того, что мы дотационная область, – прокомментировала «Къ» открытие нового парка председатель НПО «Гражданский альянс», член общественного совета ЗКО Алия Салиева. – У самих, можно сказать, разруха: дороги нужны и много чего. Но Астана – наша столица, и вкладывать в нее тоже надо. Когда нам дворы и площадки детские строит «Самрук-Казына», мы принимаем это. По госпрограммам помогают строить дома, дороги, больницы, школы. Все это не за счет местного бюджета. По сравнению с этими вложениями 480 млн – копейки».

Что касается самого сквера, то расположен он на 1,5 гектарах земли, на правом берегу реки Ишим, на пересечении проспектов Женис и Богенбай батыра – на месте снесенных двухэтажек времен Советского Союза.

«Сквер отличный, многофункциональный, – рассказал «Къ» руководитель областного управления строительства Арман Уксукбаев. – Есть площадки для детей, спортивные площадки и даже фонтан и амфитеатр. Тендер выиграла астанинская компания. Могли бы и наши выиграть. Но кто поедет строить в Астану? Это далеко».

Подарочный набор

Туркестанская область - Ирина ГАЛУШКО

Туркестанская область приняла активное участие в строительстве новой, современной велодорожки. Из общих 56 километров велотрассы южанам достался участок протяженностью 5,1 километра, обошедшийся областному бюджету в 759 млн тенге.

Помимо Туркестанского региона участие в строительстве 56-километровой велодорожки приняли Павлодарская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Акмолинская и Жамбылская области. Велодорожка, подаренная столице жителями Туркестанской области, начинается от Центрального парка у набережной реки Ишим, продолжается по улице Мангелик ел и доходит до улицы Кунаева.

«Строительные работы на нашем участке велотрассы начались в апреле нынешнего года и завершились 20 июня, – информирует главный специалист управления строительства Туркестанской области Сабит Табылдиев. – Несмотря на некоторые сложности, возникавшие в процессе строительства, свой участок мы закончили первыми, и в данный момент ведется его госприемка».

В целом строительство велодорожки велось по единому проекту, разработанному ТОО «НИПИ «Астанагенплан», с той лишь разницей, что участок южан имеет трехметровую ширину, тогда как на других участках (практически везде) трасса полутораметровая.

По информации Сабита Табылдиева, при прокладке велодорожки впервые было использовано испанское асфальтовое покрытие с красным пигментом. Оно считается устойчивым к износу, а пигмент делает велодорожку более заметной как для велосипедистов, так и для автовладельцев, что в итоге позволяет повысить безопасность движения на этих участках.

Кроме того, на всем протяжении велотрассы через каждые 100 метров установлены 34 опоры освещения, урны, велопарковки и лавочки современного дизайна, оборудованные зарядными устройствами для мобильных телефонов, имеющими доступ к Wi-Fi. Вся конструкция обеспечивается электроэнергией за счет солнечных батарей. Стоимость каждой чудо-скамейки – 900 тыс. тенге. На участке южан их установлено 22 штуки. Дополняют современную велодорожку четыре пункта отдыха, позволяющие велосипедистам, не покидая стального коня, сделать небольшую остановку, чтобы перекусить за специальными столиками или просто выпить воды.

Один из сложных для строителей участков проходил под мостом на улице Кунаева. Раньше он был доступен только для пешеходов. Теперь же здесь можно совершать не только пешие прогулки, но и передвигаться на велосипеде.

О том, что пятикилометровый участок современной велодорожки является подарком Астане от жителей Туркестанской области, напоминает стальная, обшитая травертином стела. Пятиметровая конструкция установлена неподалеку от набережной Ишима, рядом с Центральным парком.

Помимо общего подарка от всех южан презенты в дар столице приносят и отдельные жители Туркестанской области. Так, фермер Уктам Абдурасулов отправил в Астану целую фуру цветов. Большегруз приехал в столицу две недели назад, и сейчас цветы щедрого южанина уже украшают готовящуюся к юбилею столицу. Всего предприниматель отправил в Астану 90 тыс. петуний, сальвий и бархатцев.

По словам Уктама Абдурасулова, в своих теплицах он ежегодно выращивает около миллиона саженцев цветов десяти наименований и пяти расцветок. В минувшем году его цветы украсили столицу в дни проведения международной выставки EXPO. Благоухали они и на улицах южной столицы, а также Усть-Каменогорска и Талдыкоргана. В нынешнем году фермер впервые отправил свой ароматный товар в соседний Кыргызстан. А уже на следующий год Уктам Абдрасулов планирует удивить своими цветами жителей российских городов.

Велодорожка вскладчину

Павлодар - Ирина АДЫЛКАНОВА

Часть протяженность комплекса, которую презентовали от имени Павлодарской области, составляет 11 километров.

Велодорожка длиной 56 км стала подарком ко Дню Астаны от семи регионов – Павлодарской, Атырауской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской и Жамбылской областей. Она проходит через набережную, левый берег реки Есиль, сооружения комплекса ЭКСПО и соединяет лыжно-роллерную трассу городского парка и велодорожку, проходящую через «зеленый пояс» от поселка Ильинка. Подарок от павлодарцев - это 11 километров в квадрате улиц Мангилик Ел – Туран – Кунаева – Достык.

Дорожку павлодарцам помогли построить за счет спонсоров, по данным областного акимата на объект понадобилось 500 млн тенге. На участке обновили существующую пешеходно-дорожную часть, оформили полосу для велотранспорта, установили бордюр, пандусы, интеллектуальные лавочки с Wi-Fi, парковочные турникеты, столики и другие малые архитектурные формы. Результат так понравился, что власти решили соорудить велозону и в Павлодаре. Она появится в областном центре на центральном проспекте.

Богатый регион – роскошный подарок

Актау - Айнур КАСЫМ

Символ межнационального единства и согласия – Дом дружбы – подарила Мангистауская область столице Казахстана. Роскошный дворец, состоящий из трех этажей с большим количеством залов для проведения различных видов мероприятий, стал своевременным и актуальным подарком.

Как отметили в Ассамблее народа Казахстана, несмотря на статус столицы, в ней отсутствовал Дом дружбы. Теперь под крышей нового дома объединятся более 30 этносов, что позволит им развиваться с еще большим вдохновением. Благо в красивом здании есть все для успешного и максимально полноценного развития сегодняшних этнокультурных объединений: библиотека, музей, мастерские народного прикладного искусства, конференц-зал и центр для изучения языков.

По словам заместителя руководителя управления строительства Бисенгали Кенжалиева, заказчиком выступил ОФ «Достык-Казахстан», генеральным подрядчиком – ТОО «СК «АлатауИнжСтрой», проектировщиком – ТОО MediArtGroup. Общая площадь объекта составила 4900 кв. м. площадь земельного участка – 0,935 га.

Гордость Мангистауской области – Дом дружбы возвели за короткий срок (за два месяца), закладка строительства началась мае, а в конце июля объект был сдан. На первом этаже Дома дружбы находятся выставочный зал, актовый зал и кабинет КГУ «Қоғамдық келісімі» и общественных структур Ассамблеи народа Казахстана. На втором этаже расположились конференц-зал, музей и 26 кабинетов этнокультурных объединений. На цокольном этаже находятся хореографический зал, студия вокала, столовая и комната для отдыха работников Дома дружбы. Для гостей и сотрудников сооружена удобная автостоянка на 60 машин. Вокруг здания все облагорожено и обустроено.

«Подарок от Мангистауской области станет украшением сердца нашей страны – Астана будет радовать гостей и жителей своей красотой», – считает член Ассамблеи народа Казахстана Салман Героев.

Скромно, но со вкусом

Костанай - Жанара АХМЕТ

Костанайская область подарила Астане 21,4 км реконструированной и современно обустроенной велодорожки. При этом для своих жителей сделать что-то подобное никак не соберется.

«В Астане идет реконструкция дорожно-тропиночной сети, в частности двух велодорожек. После ремонта одна из них удлинится до 19 км, вторая – до 2,4 км. Будет также сделан 600-метровый тротуар. На эти цели бюджет Костанайской области выделил 582 млн тенге», – рассказала руководитель управления внутренней политики Костанайской области Зауре Байменова.

Кстати, в марте на внеочередной сессии областного маслихата, когда распределяли высвободившиеся в бюджете 2 млрд тенге, депутаты на Астану утвердили 375 млн тенге. Позже сумма выросла. Говорят, что деньги не очень большие. Но это как посмотреть. Если в сравнении со стоимостью подарков других областей, то возможно. А если с точки зрения потребностей самого региона, так весьма немалые.

На той же сессии 947 млн тенге выделили на ремонт шести дорог областного и районного значения, на самые что ни на есть насущные нужды. Областному образованию досталось 460 млн тенге: 250 млн – на приобретение и доставку учебников, остальное – на интернет для 514 школ. Широкополосный интернет есть пока только в 244.

Ну а сеть велодорожек в населенных пунктах области – потребность далеко не первоочередная. В Костанае даже намерения кое-какие были обозначены. В прошлом году аким Костанайской области Архимед Мухамбетов говорил, что надо на 2018 год заложить в бюджете средства на проектирование и строительство велодорожек по улицам города. Пока слова словами и остаются.

Между тем, велосипедистов в областном центре реально становится больше. А еще обидно, что костанайцы, на кусок бюджета которых будут вести здоровый образ жизни столичные жители, не представляют себе, как выглядит их подарок. Нет баннеров с фото шикарных астанинских велодорожек, не говорят региону «спасибо» с уличных LED-экранов веселые люди в роликах с видами Астаны. Хорошо хоть республиканская пресса уже рапортует: Асет Исекешев показал президенту подарочные объекты, и велодорожки в том числе. Вроде понравились, потому как новые и оснащены на всем протяжении скамейками, велопарковками, даже Wi-Fi есть и зарядные устройства для телефонов. Костанайцы от таких тоже не отказались бы.

Подарок со смыслом

Жамбылская область - Людмила МЕЛЬНИК

Жамбылская область преподнесла главному городу страны ко дню рождения велодорожку. Почему был такой подарок – понятно. Во-первых, это дополнительный стимул для занятий спортом. Во-вторых, велосипед всегда считался экологически чистым транспортом. И то и другое, согласитесь, должно улучшить самочувствие жителей Астаны.

По информации пресс-службы акимата области, общая протяженность велосипедной дорожки составляет 12,36 км. Сметная стоимость объекта – 2588,312 млн тенге. Велодорожка пролегает от проспекта Кабанбай батыра до улицы Достык.

Осуществили работы строители ТОО «Арайстроймаркет-2003», руководит которым известный в регионе предприниматель, меценат и депутат областного маслихата Арман Едильбаев.

При строительстве использованы самые современные материалы, которые обеспечат дорожке не только практичность, но и долговечность. Кроме того, рабочие обустроили сквер рядом с велодорожкой.

«Вдоль нее установлены архитектурные композиции и скамейки для отдыха горожан», – рассказал руководитель управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области Адилет Ахатаев.

Основной фронт работ уже освоен, остались лишь некоторые штрихи. Сдача объекта запланирована на 5 июля. Но, по словам А. Ахатаева, работы проведены качественно. Сюда вошли снятие плодородного слоя земли толщиной 35 см, организация 12-сантиметрового подстилающего пласта из крупнозернистого песка, затем укладка 15-сантиметрового слоя верхнего основания дорожки и поребрика. Затем был уложен нижний слой дорожного полотна из крупнозернистого асфальта толщиной 4,5 см. В завершение строители покрыли дорожку трехсантиметровым слоем мелкозернистого асфальта.

«Помимо этого были установлены 151 объект малой архитектурной формы, 160 опознавательных знаков и обеспечена разметка», – отметил спикер.

Напомним, к празднованию 10-летия Астаны жамбылцы установили в столице памятник великому полководцу, Герою Советского Союза Бауыржану Момышулы.

Стена Мира

Актобе - Амина СУЛЕЙМЕНОВА

Актюбинский подарок Астане – «Стена мира» будет открыт 29 августа, в Международный день действий против ядерных испытаний. Архитектурная композиция находится на центральной площади возле Дворца Независимости.

Как рассказали в областном акимате, концепция проекта «Стена Мира» – это метафизическое понимание стены, способной защищать и в тоже время объединять объединить народы.

Стоимость актюбинского подарка составляет 1,5 млрд тенге, которые были выделены спонсорами. Проектом предусмотрено сохранение всех существующих элементов благоустройства, пешеходные эспланады и все основные визуальные оси между зданиями. Этим подчеркивается архитектурная преемственность и уважение культурных и исторических ценностей Казахстана и мирового сообщества, отметили в акимате.

Прозрачные панели покрытия крыши-навеса будут иметь встроенную LED-систему, позволяющую транслировать любое цифровое видео, создавая таким образом яркие цветовые динамические изображения большого размера. Также на мемориале будет расположено слово «Мир» на разных языках.

В связи с тем, что в основу проекта заложена идея антиядерного манифеста главы государства Нурсултана Назарбаева «Мир. XXI век», ввод в эксплуатацию Стены Мира запланирован на 29 августа 2018 года – Международный день действий против ядерных испытаний. В этот день в 1991 году указом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева был официально закрыт Семипалатинский испытательный полигон, что послужило началом процесса отказа страны от одного из крупнейших в мире арсеналов ядерного оружия.

Фонтан за миллиард

Усть-Каменогорск - Антон СЕРГИЕНКО

Подарок от ВКО Астане на день рождения установили на проспекте Кабанбай батыра. По замыслу архитекторов резервуар для хранения воды находится ниже уровня земли.

В центре композиции расположена чаша фонтана - Тай Казан, изготовленная в Шымкенте. Это ручная работа из меди с декоративными элементами. Вода распыляется над поверхностью Тай Казана, создавая видимость чаши с кипящей водой. Высота чаши – 6,5 метра, диаметр – около 8 метров. Стоимость подарка столице – около миллиарда тенге.

«Внешний радиальный периметр фонтана сформирован как «сухой фонтан», относится к «пешеходному» типу, который отличается отсутствием чаши. Вода от струй падает на площадку фонтана и через решетчатый настил попадает в резервуар, расположенный под фонтаном. Принцип действия светомузыкального фонтана предполагает управление изменением высоты водяных струй, формирование постоянно меняющихся водных картин под определенные музыкальные композиции по заданной программе. 9 шкафов управления выполняют автоматический контроль работы форсунок и светодиодных фонарей 12 цветов», – сообщили в акимате Восточно-Казахстанской области.

Для создания водной картины используется 49 насосов AquaVita, из них 40 насосов – для образования напора воды до 30 метров, 3 насоса – для образования струй высотой до 12 метров, 6 насосов – для образования струй высотой до 18 метров. Проектом предусматривается два различных динамических режима работы фонтана.

Первый режим – с набором предварительно заданных музыкальных композиций. В нем можно выбрать для работы одну из нескольких музыкальных композиций, предварительно занесенных в память компьютера, входящего в систему управления фонтаном. Танец водных струй будет происходить по заранее заданной программе под выбранную композицию.

Чаша плоскостного фонтана устроена совсем не так, как резервуар наземного фонтана. Она состоит из серии сообщающихся каналов различной глубины, диаметра и протяженности. Инженерные коммуникации закрыты декоративным решетчатым настилом, создающим неповторимый общий вид фонтанного комплекса, который также укомплектован подсветкой, системой музыкального сопровождения и изменения высоты водяных струй, формирования постоянно меняющихся водяных композиций синхронно со звуком и подсветкой. Принципиальное отличие заключается в том, что изменение высоты струи под изменение звука и подсветки происходит каждой форсункой индивидуально.

«В отличие от традиционного классического вида фонтанов этот обладает целым рядом преимуществ: не требует серьезной консервации на зиму, при которой оборудование демонтируется или закрывается щитами. Также плоскостной фонтан является антивандальным благодаря своей конструкции. В таких фонтанах подводные светильники, водные форсунки и быстроходные клапаны закрыты декоративным решетчатым настилом.

Осадки не скапливаются в чаше плоскостного фонтана, а стекают по системе дренажных каналов и откачиваются», – резюмировали в акимате ВКО.