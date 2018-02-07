Какими последствиями для Казахстана чреват закон о запрете религиозной одежды

Запрет на ношение в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица, стал самой обсуждаемой нормой проекта закона по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений. Министерство по делам религий и гражданского общества внесло документ на рассмотрение мажилиса 29 января.

Данная норма, как сообщал в предыдущем номере «Къ», в случае одобрения парламента, будет распространяться на всех граждан Казахстана, иностранцев и лиц без гражданства, за исключением лиц с дипломатическим иммунитетом. За нарушение правил нужно будет выплатить штраф в размере 120 тыс. тенге, а при повторном нарушении – более 240 тыс. тенге.

Как пояснили в самом министерстве, в законопроекте речь идет об одежде, полностью закрывающей лицо - это никаб, паранджа, бурка, некоторые виды масок, балаклавы.

«Это не говорит о том, что надо облачиться в светскую одежду. Здесь вопрос идет только о распознавании лица. Хиджаб, к примеру, не подпадает под запрет, так как это головной платок, покрывающий голову и плечи, но оставляющий лицо открытым», - сказал «Къ» заместитель председателя Комитета по делам религий министерства по делам религий и гражданского общества Балгабек Мырзаев.

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Кроме того, например, балаклавы (балаклава – это головной убор в виде чулка, который закрывает голову и лицо, оставляя щель для глаз и/или носа и рта – «Къ») можно будет носить альпинистам, сноубордистам, лыжникам, байкерам и велосипедистам при проведении спортивных мероприятий. Разрешат их носить строителям и другим специалистам, но только на конкретно выделенной территории в целях соблюдения мер безопасности. Остальным же гражданам можно будет их носить только при очень сложных климатических и погодных условиях. Иначе штраф будет обеспечен.

Большинство казахстанцев выступают в поддержку данной нормы. Приводя при этом такие доводы: «нововведения направлены на защиту общества и обеспечение общественной безопасности», «Казахстан – это светское государство, и в какой бы религиозной одежде не был, должен следовать букве Закона».

Председатель общественного объединения «Центр религиоведческой психологическо-правовой консультации» Давлат Мырзахметов считает, что этот вопрос нужно было давно проработать, а не сейчас.

«Они носили их по 10-15 лет, и заставить их принятием поправки в закон перестать это делать, это, по меньшей мере, глупо. Это тонкий вопрос, нельзя с плеча рубить. Нужно провести разъяснительную кампанию, чем должно заниматься министерство, управления по делам религий на местах совместно с ДУМК. Нужно выяснить причину того, почему они эту одежду надели. Если эта норма воспитания в семье, и передается из поколения в поколение, если это не сиюминутное желание выделиться из серой массы, это тоже нужно уважать и учитывать», - уверен он.

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Не исключают эксперты и проявления у девушек, которые давно носят никаб, психологических проблем на этой почве.

В частности, с точки зрения практикующего психолога, члена республиканской информационной пропагандийской группы г. Алматы Лолы Шакимовой, девушек, носящих традиционную исламскую одежду можно разделить на две группы. Первые, по ее мнению, выбирают такую одежду в стремлении выделиться из толпы. Им нравится, когда на них, таких непохожих на других, обращают внимание. Для них никаб – это возможность выразить свою индивидуальность. Для других же – это возможность закрыться от мира, возможность скрыть свои комплексы и психологические проблемы. Для них никаб – это своего рода защитный футляр.

«Снимут или нет – все зависит от человека, от психологических особенностей, от вида темперамента, от мотивации (Зачем он это делал? Для чего? Какую цель он преследовал?). Кто-то сможет быстро сориентироваться, так как этого требует закон… Если даже он верующий человек, я считаю, что он должен подчиняться нашим законам, потому что у нас светское государство, правовое. Он должен понять, что, если они снимут одежду, это же означает, что поменяется их внутреннее состояние», - уверена Лола Шакимова.

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К слову, мнения разделились и среди носителей данных идей. Одни, обсуждая данный вопрос на форумах в интернет-пространстве, говорят о том, что могут снять никаб и начать носить, например, хиджаб. Но полностью перейти на светскую одежду никто из них еще не решается. Другие же даже и думать не хотят об этом и всерьез рассматривают вероятность переезда в ОАЭ.