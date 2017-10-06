Кампания по запрещению ядерного оружия ICAN получила Нобелевскую премию мира

Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) присуждена Нобелевская премия мира за 2017 год. Об этом сегодня в Осло объявила председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен, передает Kursiv.kz со ссылкой на ТАСС.

«Кампания удостоена премии за привлечение внимание к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия и невероятные усилия, направленные на то, чтобы добиться принятия договора о запрете подобного оружия», - сказала Берит Райсс-Андерсен.

Она также добавила, что комитет надеется, что присуждение премии ICAN поможет активизировать международные усилия, направленные на то, чтобы запретить ядерное оружие, представляющее постоянную угрозу для человечества и жизни на Земле.

Берит Райсс-Андерсен подчеркнула, что в современном мире все больше стран пытаются обзавестись ядерным оружием, "что видно на примере КНДР".

Стоит отметить, в 2017 году на премию было выдвинуто 318 кандидатов, в том числе 103 организации.

Напомним, в прошлом году лауреатом Нобелевской премии мира стал президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос.

Дома под ИЖС по программе «Нұрлы жер» построят в едином архитектурном стиле - МИР РК

Справка:

ICAN - коалиция неправительственных организаций из более чем 100 стран, выступающих за запрещение ядерного оружия.