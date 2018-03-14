Казахстан и Узбекистан планируют обеспечить взаимное признание виз, выданных одной из стран иностранным гражданам, в целях развития туризма, сообщил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.

«Подписана очень хорошая программа в области туризма. Потому что, как вы все знаете, есть международные туристы, которые приехали в Казахстан, и, конечно, у них есть желание посмотреть исторические места Узбекистана. Те, которые приезжают в Узбекистан, в продолжение хотят посетить мавзолей Ходжа Ахмета Яссави, Астану, Алтай и так далее», - сказал он журналистам в кулуарах заседания казахстанско-узбекской межправительственной комиссии 14 марта.

По его словам, точные сроки вступления в силу соответствующих договоренностей пока неизвестны, поскольку предстоит еще принять различные подзаконные акты для реализации этой инициативы с участием министерства иностранных дел и других заинтересованных ведомств двух стран.

«Конечно, мы обязаны ускорить, потому что время быстро идет», - сказал Мухамедиулы