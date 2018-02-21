Казахстан лидирует по числу самоубийств в Центральной Азии

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире регистрируется более 800 000 самоубийств. В среднем, каждые 40 секунд в мире один человек погибает от суицида.

В реальности, цифры могут быть намного больше, поскольку в странах с низким и средним уровнем доходов, не все случаи самоубийства могут быть квалифицированы таковыми по разным причинам. Согласно существующим данным, на эти страны приходится примерно 75% всех самоубийств в мире.

В республиках Центральной Азии ситуация тревожнее всего в Казахстане, который входит в категорию стран с наибольшим количеством самоубийств. Уровень суицида в Казахстане вдвое превышает уровень в Кыргызстане, который идет вторым в Центральной Азии по данному показателю. Согласно статистике, в Центральной Азии в Таджикистане меньше всего склонны к суициду – данный уровень в Таджикистане почти в пять раз меньше, чем в Казахстане и в два раза меньше, чем в Узбекистане.

В глобальном масштабе мужчины больше склонны совершать самоубийства. В богатых странах мужчины в три раза чаще, чем женщины, идут на суицид, а в небогатых странах количество женщин, совершающих самоубийство, резко возрастает. Центральная Азия не является исключением из правил, и в регионе мужчины больше убивают себя, чем женщины.

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Труднее всего, по статистике, приходится таджикским женщинам, где на каждые трое мужчин, совершающих суицид, приходится две женщины. Пару лет назад таджикское общество сотрясли новости о женщинах, которые лишили и себя, и своих детей жизни. В Казахстане и Кыргызстане соотношение ниже – на каждые шесть мужчин, убивающих себя, приходится всего одна женщина.

По данным ВОЗ, в мире самоубийства занимают второе место среди причин смерти людей в возрасте от 15 до 29 лет. В республиках Центральной Азии не менее 70% смертей от самоубийств приходится на людей в возрасте от 15 до 49 лет.

Культурные различия, а также бюрократические особенности, существующие среди медицинских учреждений стран региона, не всегда дают возможность в полной мере оценить реальную ситуацию с самоубийствами. Не всегда и родственники погибшего, и соответствующие органы заинтересованы или имеют техническую возможность и адекватные знания, чтобы оценить реальную причину смерти человека. В то же время на каждое самоубийство приходится много попыток самоубийства. Причин, толкающих людей на добровольный уход из жизни, может быть много – и экономические, и социальные, и культурные факторы могут повлиять на решение человека.

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