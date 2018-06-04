Казахстан оказался в рейтинге стран с худшими дорогами на 115 месте

Согласно рейтингу по Индексу глобальной конкурентоспособности 2017-2018 (Global Competitiveness Index 2017-2018) Казахстану есть чем гордится - по качеству дорог мы обогнали Зимбабве, Украину, Мозамбик и другие не самые благополучные страны, передает Motor.kz.

Качество дорог оценивалось по шкале от одного до семи. В перечень попали 137 стран мира. Казахстан оказался на 115 месте с оценкой 2,9 балла (у России столько же).

Лучшие в рейтинге - ОАЭ (6,4 балла), Сингапур (6,3 балла), Швейцария (6,3 балла), Гонконг (6,2 балла), Нидерланды (6,1 балла), Япония (6,1 балла), Франция, Португалия и Австрия по 6 баллов. Хуже всего дела обстоят у Мавритании, которая получила 2 балла, далеко не ушли Гаити и Конго по 2.1 балла.