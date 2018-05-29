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Казахстан в индексе восприятия коррупции занял 122-е место

29.05.2018 11:57   1071   0

Какие места занимает Казахстан в мировых рейтингах борьбы с коррупцией, рассказал исполняющий обязанности заместителя руководителя департамента АДГСПК РК по городу Астана Роман Ким, передает МИА «Казинформ».

«Одной из самых авторитетных оценочных систем в сфере изучения мировой коррупции является Индекс восприятия коррупции, который ежегодно формируется такой авторитетной организацией, как Transparency international. (...) Несмотря на улучшение, в ряде стран постсоветского пространства индекс все-таки остается высоким - Узбекистане, Туркменистане, Кыргызстане, Таджикистане, Украине и Азербайджане. Казахстан в этом рейтинге по индексу восприятия коррупции в 2017 году занял 122-е место - мы улучшили свои позиции на 9 пунктов. Впервые, с того момента, как мы начали участвовать в этом рейтинге, с 1999 года, Казахстан набрал 31 балл», - сказал он на брифинге в акимате. 

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Если за 4 месяца 2017 года в Казахстане было зафиксировано 64 случая суицида, то за аналогичный период текущего года &nd...

Роман Ким также отметил, что в международной практике имеется и ряд других, не менее авторитетных исследований. 

«В рейтинге глобальной конкурентоспособности института развития менеджмента в 2017 году Казахстан, например, занял 32-е место. В этом рейтинге мы улучшили свои показатели на 15 позиций, в сравнении с 2016 годом. Данный рейтинг обновляется ежегодно, страны оцениваются по 342 показателям, которые поделены на 4 группы - состояние экономики, эффективность правительства, в том числе и уровень коррупции, состояние деловой сферы и развитость инфраструктуры», - сообщил представитель Нацбюро. 

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При этом он подчеркнул, что Казахстан в данном рейтинге обошел такие страны, как Испания, Польша, Италия и Турция.

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За последние несколько лет в Казахстане участились скандалы, связанные с низким качеством школьных учебников. Родители в соцсетях демонстрируют как грамматические, так и логические ошибки. Как Вы думаете, с чем это может быть связано?
  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников

  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников
    119

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах
    108

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников
    318

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников
    11

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Чхве Сон Хи
Замминистра иностранных дел КНДР
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