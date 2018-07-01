Казахстан впервые празднует Национальный день домбры

Праздник был учрежден Указом Президента РК Нурсултаном Назарбаевым.

В этой связи по всей стране будут проходить праздничные мероприятия. Он будет отмечаться каждый год в первое воскресенье июля, в этом году праздник выпадает на 1-е число.

В частности, в Астане 1 июля на площади у монумента «Қазақ Елі» пройдут народные гуляния, здесь будут установлены юрты и музей казахских национальных музыкальных инструментов.

В музее будут выставлены инструменты, на которых играли великие личности, музыканты, такие как Курмангазы, Дина Нурпеисова, Ахмет Жубанов и другие.

В остальных юртах, которые будут расположены вокруг, будут представлены другие казахские национальные инструменты. Здесь же музыканты будут исполнять народные произведения, продемонстрируют искусство ортеке.