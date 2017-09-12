Казахстан ждёт выступления Константина Хабенского с «Солистами Москвы»

21 и 22 октября в Астане и Алматы казахстанцам будет представлена литературно-музыкальная программа Константина Хабенского и камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета.

Любимец публики, популярный актер театра и кино Константин Хабенский, известный широкой публике по своим ролям в российских кинокартинах «Географ глобус пропил», «Адмирал», «Ночной дозор», "Коллектор", в голливудских «Особо опасен», «Шпион выйди вон!», совместно с обладателями «Грэмми» камерным ансамблем «Солисты Москвы» под управлением маэстро Юрия Башмета, создали уникальную литературно-музыкальную программу, которую они и привезут в Казахстан.

Как сообщают организаторы, в первом отделении гости насладятся виртуозным исполнением шедевров мировой классической музыки. Во втором – уникальным прочтением произведения французского композитора Камиля Сен-Санса «Карнавал животных». К каждой части произведения Сен-Санс сам написал художественные комментарии, которые и прочтет Константин Хабенский, в свойственной ему блистательной актерской манере.

Генеральным партнёром мероприятий выступила инвестиционная компания «ФридомФинанс». Партнёром стал бренд АРАРАТ – легендарный армянский коньяк.

Выступления пройдут в рамках фестиваля аутентичной музыки SilkMusicFest. Это серия концертов виртуозных музыкантов, талантливейших вокалистов и артистов со всего мира, не ограниченная определенными календарными рамками в привычном понимании музыкальных фестивалей, а проходящая в течение всего года.