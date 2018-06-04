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Теперь решает стаж: пенсии казахстанцев изменились

04.06.2018 18:00   10645   1

В Казахстане произвели перерасчет пенсий по новой методике, сообщила вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова на брифинге в СЦК.

«В соответствии с поручениями главы государства мы ожидаем, что с 1 июля текущего года будет изменена методика назначения базовой пенсионной выплаты. Если сегодня базовая пенсионная выплата назначается всем одинаково в размере 54% от прожиточного минимума, то с 1 июля мы переходим на исчисление трудового стажа. Трудовой стаж будет исчисляться на 1 января 1998 года, после этого периода будут исчисляться периоды  участия в накопительной пенсионной системе», - сказала Светлана Жакупова. 

«Проведен единовременный автоматический перерасчет для всех состоявшихся пенсионеров. Более 2 млн 148 тыс. пенсионеров. И уже потребность в выплатах определена, республиканской бюджетной комиссией на эти цели предусмотрено более 530 млрд тенге», - проинформировала Светлана Жакупова. 

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Напомним, о новой методике начисления базовой пенсии в зависимости от трудового стажа корреспонденту "Къ" ранее рассказывала заместитель директора филиала ЕНПФ по городу Алматы Акмарал Сайденова.

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Вице-министр добавила, что с 15 июня текущего года все получатели базовой пенсионной выплаты смогут ознакомиться со справками-расчетами. 

«Это можно будет сделать непосредственно через сервисы электронного правительства. Нужно будет выбрать услугу «назначение базовой пенсионной выплаты» и получить справку - расчет. Эти же справки можно будет получить во фронт-офисах госкорпорации «Правительство для граждан». Если будут вопросы, то можно будет пройти в бэк-офисы и разобраться - если есть сомнения в том, что учтены все периоды трудового стажа», - отметила Светлана Жакупова. 

В заключение она заверила, что все перерасчеты произведены правильно, и ошибок не должно быть.

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