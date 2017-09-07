Казахстанцы могут отказаться от посмертного донорства на Egov

Как известно, в РК действует «презумпция согласия» на посмертное донорство. Теперь отказ от донации, наряду с подачей заявления в поликлинику, можно оформить и на портале электронного правительства Egov. Об этом в ответе на официальный запрос Today.kz сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Как отметили в пресс-службе ведомства, с 1 января 2017 года был реализован стандарт государственной услуги министерства «Регистрация согласия или отзыва согласия на прижизненное добровольное пожертвование тканей (части ткани) и (или) органов (части органов) после смерти в целях трансплантации», позволяющий гражданину Казахстана зафиксировать согласие или отказ от донации органов после смерти на сайте электронного Правительства Республики Казахстан.

Таким образом, отказаться от донации органов теперь можно не только в поликлинике по месту жительства, явившись лично и написав заявление, но и на сайте электронного Правительства Казахстана с использованием электронной цифровой подписи.

Напомним, ЭЦП выдается Национальным удостоверяющим центром РК.

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Если в больницу поступает потенциальный донор, то его волеизъявление в отношении посмертной передаче органов сначала проверяется в базах данных Минздрава.

«В случае поступления пациента в бессознательном состоянии в медицинскую организацию, например, после ДТП, проверка его волеизъявления о посмертном донорстве будет проводиться трансплантационными координаторами в информационных системах министерства», - сообщили сотрудники ведомства.

По словам сотрудников Минздрава, в случае, если установить личность пациента, поступившего в медицинскую организацию, не представляется возможным, изъятие органов и тканей для трансплантации медработниками не проводится.

Тем не менее, Министерство здравоохранения РК будет пропагандировать посмертное донорство.

«Как показывает мировая практика, наличие презумпции согласия или несогласия на посмертное донорство, не влияет на уровень развития посмертного донорства в стране, для чего существуют мероприятия по пропаганде органного донорства», - отмечают сотрудники МЗ СР.

Как отмечается, для популяризации донорства в Казахстане общественным организациям ежегодно выделяют финансовые средства. Один из проектов по пропаганде трансплантологии, разрабатываемый общественниками - информационная страница "Сұрақ-жауап".

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