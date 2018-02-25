Казахстанцы могут получить бесплатное образование в 6 странах

Центр международных программ «Болашак» опубликовал список государственных зарубежных вузов, в которых казахстанцам можно получить бесплатное образование. Лидером в списке стала Германия, которая предоставляет бесплатное обучение иностранцам в более 200 вузах.

В перечне центра приведены университеты 6 стран мира: Германия, Франция, Норвегия, Чехия, Польша, Греция. Также отмечается, что у каждого вуза существуют определенные требования для поступления, которые необходимо учесть.

Так, в Норвегии бесплатное образование зарубежным гражданам предоставляется в 7 государственных вузах, в Германии 272 в вузах, в 59 заведениях во Франции, 25 вузов в Чехии, 42 вуза в Польше, и в 30 государственных университетах Греции.

Центр международных программ - администратор международной стипендии Президента РК «Болашак». В 2018 году программа «Болашак» отмечает свое 25-летие. Напомним, Госсекретарь РК Гульшара Абдыкаликова ранее сообщила, что «за эти годы присуждены более 12,8 тысяч стипендий, подготовлено свыше 10 тысяч специалистов». Как отмечается на сайте Центра международных программ, на обучении находятся 1 258 стипендиатов.

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Наибольшее число стипендиатов обучается в вузах Великобритании и Ирландии - 55%, США и Канады - 31,6%, странах континентальной Европы - 6%, Российской Федерации - 4%, Азии и Океании - 3,4%.

Фото: EdTech