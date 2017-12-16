Казахстанцы празднуют День Независимости

Сегодня казахстанцы отмечают главный национальный праздник страны - День Независимости.

Сегодня во многих населенных пунктах Казахстана проводятся праздничные мероприятия и концерты.

Напомним, данный праздник отмечается 16 и 17 декабря. А в этом году из-за того, что праздничные дни совпали с выходными, произошел перенос дат, и казахстанцы отдыхают сразу 4 дня подряд – 16, 17, 18 и 19 декабря.

СССР распался в декабре 1991 года. Входившие в состав союзные республики образовали самостоятельные, независимые, суверенные государства.

Решение о переименовании Казахской Советской Социалистической Республики в Республику Казахстан было принято 10 декабря 1991 года на сессии Верховного Совета Республики.

16 декабря 1991 года Верховный Совет Казахстана принял Закон «О независимости и государственном суверенитете Республики».

Как правило, в преддверии праздника награждают выдающихся граждан Казахстана - деятелей культуры, искусства, спорта, политики. Иногда объявляются «праздничные амнистии» людям, единожды преступившим закон.