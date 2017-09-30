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Казахстанцы все чаще отказываются от вакцинации

30.09.2017 14:30   547   0 Автор: Мадина МАМЫРХАНОВА

45% граждан Казахстана отказываются от прививок из-за личных убеждений, 41% - из-за религиозных убеждений, 7,7% - из-за недоверия к вакцинам и 4,6% - из-за негативной информации через СМИ.

Как отметил вице-министр здравоохранения Алексей Цой, особо остро стоит вопрос отказа от вакцинации по религиозным убеждениям в западном регионе республики, где данный показатель составляет свыше 70%.

Настораживает власти тот факт, что среди лиц, оказавшихся от профилактических прививок, начали регистрироваться вакциноуправляемые инфекции. Так, в 2016 году зарегистрировано 10 случаев коклюша среди детей до 1 года по причине отказа от профилактических прививок. Ситуация усугубляется тем, что в последнее время прослеживается тенденция отказа от вакцинации при укусе животных.

«В западном Казахстане работа проводится совместно с духовными деятелями. Они проводят разъяснения о том, что вакцина не запрещается, что это полезно. Второе, мы находим добровольцев из тех же самых религиозно убежденных людей, которые сами прошли через проблемы в связи с отказом от вакцинации. И могут рассказать своим как равный равному о пользе вакцинации. Работа большая ведется, она не только на западе, но и на юге… Мы работаем», - сказал вице-министр здравоохранения.

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По его данным, ежегодно в Казахстане против инфекционных заболеваний прививается порядка 5 млн. человек, в том числе 1,3 млн. детей. Благодаря вакцинации в республике достигнуто эпидемиологическое благополучие по инфекционным заболеваниям. За последние 20 лет отмечено снижение заболеваемости краснухой более чем в 2540 раз, эпидпаротитом - более чем в 310 раз, вирусным гепатитом «В» - в 54 раза, а среди детей, которые прививаются против данной инфекции, в 112 раз (вакцинация против ВГВ введена с 1998 г.). Также поддерживается стабильно низкий уровень заболеваемости коклюшем, единичные случаи дифтерии и столбняка.

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«К сожалению, в связи с достигнутыми успехами, мы стали забывать насколько тяжело протекали эти инфекции. Создалось обманчивое впечатление, что все благополучно… Отказавшись от профилактической прививки родители могут лишить ребенка права защитить себя от инфекции и ее последствии. В этой связи минздрав рекомендует получить предусмотренные прививки», - сообщил Алексей Цой.

В свою очередь главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин сообщил, что если сумма, затрачиваемая на вакцинацию от гриппа, составляет 3 тысячи тенге за 1 дозу, то минимальные затраты на лечение одного амбулаторного больного составляет около 20 тысяч тенге, а затраты на лечение одного стационарного больного доходят до 150 тысяч тенге. Сумма, затрачиваемая на вакцинацию от вирусного гепатита «А» составляет 4500 тенге за 1 дозу, то минимальные затраты на лечение одного амбулаторного больного составляет около 2087 тенге, а затраты на лечение одного стационарного больного доходят до 100 687 тысяч тенге. Если сумма, затрачиваемая на вакцинацию от туберкулеза составляет 97 тенге за 1 дозу, то минимальные затраты на лечение одного амбулаторного больного составляет около 1 119 548 тысяч тенге, а затраты на лечение одного стационарного больного доходят до 3 603 380 тысяч тенге.

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«Все вакцины, независимо от страны-производителя, проверяются. Не надо привязываться к стране производителю. Например, индийская вакцина применяется в США, Швейцарии. Самое главное, чтобы эта вакцина была произведена в условиях международной практики и эта вакцина должна быть преквалифицированна ВОЗом (Программа ВОЗ по преквалификации вакцин обеспечивает, чтобы вакцины, которые получают две трети всех грудных детей в мире, были высококачественными, безопасными и приемлемыми по стоимости – «Къ»), это дополнительная проверка экспертами ВОЗ. Только страны, имеющие высокий уровень достатка и которые заботятся о своих гражданах, имеют возможность купить вакцины, преквалифицированные Всемирной организацией здравоохранения. Мы в Казахстане покупаем только такие вакцины», - отметил он.

Так, от гриппа закупается российская вакцина. Тогда как комбинированная вакцина против коклюша, дифтерии и столбняка из Франции, вакцина против туберкулеза – с Япония, вакцина против гепатита «Б» – с Кореи, пневмококковая вакцина – из США. В Казахстане же производится только противочумная вакцина, но она не входит в прививочный календарь.

Разницы между вакцинами против пневмококковой инфекции ПКВ 10 и ПКВ 13 не выявлено

 

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