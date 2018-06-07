Казахстанцы задолжали около 10 млрд тенге за тепло

Если задолженность ТЭЦ перед газовиками составляет 5 млрд тенге, то задолженность населения перед ТЭЦ в два раза выше. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции на площадке СЦК сообщил председатель комитета атомного и энергетического надзора и контроля Сунгат Есимханов.

При этом он отметил, что если ранее задолженность ТЭЦ перед газовиками за потребленный газ варьировалась в пределах 10 млрд тенге, то последние два года наметилась тенденция по снижению этого показателя до 5 млрд тенге.

«Но это не есть хорошо. Здесь есть два момента. Первое, КазТрансГаз Аймак всегда требует предоплату за свои услуги. Выполнять это требование станциям немного сложнее, потому что им потребители платят по факту потребления. Второе, перед нашими станциями есть задолженность уже потребителей их услуг. По данным министерства по инвестициям и развитию и местных исполнительных органов, население задолжало нашим станциями около 10 млрд тенге. Пока эти деньги не дойдут до станций они не могут за газ заплатить, и тогда у нас возникают конфликтные ситуации, когда наши коллеги с газовой отрасли пытаются отключить станции от газа, и в этом период им приходится работать частично на мазуте. В этом году было несколько случаев, но мы их в оперативном плане решили», - пояснил чиновник от минэнерго.

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Говоря же в целом о прошлом отопительном сезоне, он сообщил, что осенне-зимний период 2017-2018 годов прошел стабильно. Потребители были обеспечены электрической и тепловой энергией в полном объеме. Зимний максимум нагрузки был отмечен 28 января 2018 года и составил 14 615 МВт, что на 4,5 % больше уровня прошлого года. В предстоящий осенне-зимний период прогнозируемый максимум нагрузки составит 14 800 МВт, что больше на 4% уровня прошлого периода.

«Намеченные на 2017 год ремонты основного оборудования энергопредприятий выполнены в полном объеме. По электрическим станциям отремонтировано 10 энергоблоков, 59 котлов и 39 турбин. Также выполнен ремонт 24,3 тыс. км линий электропередачи. За прошедший отопительный период в энергосистеме республики крупных технологических нарушений не допущено, количество технологических нарушений по сравнению с прошлым периодом снижено на 12%. На начало июня на топливных складах энергоисточников накоплено 2,9 млн тонн угля и 97 тыс. тонн мазута, что соответствует уровню прошлого года», - сказал глава комитета атомного и энергетического надзора и контроля.

По его оценке, ситуация в Единой электроэнергетической системе стабильная. На начало июня выработано 47,2 млрд кВтч, что на 8% больше уровня прошлого года и потреблено 44,4 млрд. кВтч электроэнергии, что на 6% больше уровня прошлого года.

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Между тем, по его словам, подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду проходит в соответствии с утвержденными графиками. В текущем году запланирован ремонт 8 энергоблоков, 56 котлов, 45 турбин. На первую декаду июня завершены работы на 2 энергоблоках, 11 котлах и 10 турбинах. На разных стадиях ремонта ведутся работы на 4 энергоблоках, 21 котлах и 13 турбинах. В целом ремонтные работы ведутся согласно графика.

Для подготовки электрических сетей Единой электроэнергетической системы Республики Казахстан к осенне-зимнему периоду 2018-2019 гг. энергопредприятиями запланированы ремонты линий электропередачи общей протяженностью 23 795,2 км и 5 497 подстанции, РП, ТП, КТП-10/0,4кВ. На начало июня текущего года выполнен ремонт 5 315 км линий электропередачи, что составляет 20% к плану года и 1 104 подстанции, или 22% годового объема.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН