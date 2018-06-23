Казахстанец с помощью ЕНТ отыскал знакомую девушку

Выпускник одной из школ Астаны с помощью онлайн-трансляции Единого национального тестирования нашел знакомую девушку из другого региона, сообщил 23 июня директор Национального центра тестирования министерства образования и науки страны Рамазан Алимкулов.

«У нас был, можно назвать, курьезный случай: на днях к нам позвонил молодой человек, выпускник школы города Астаны, представился Мереем. В январе текущего года в одном из торговых центров познакомился с девушкой Арай. Девушка ему сильно понравилась, но, к сожалению, он смог узнать только ее имя и регион, откуда она», - сказал Алимкулов на пресс-конференции.

Девушка оказалась из Шымкента, она приезжала в Астану в гости: по словам главы центра тестирования, зная о том, что она в этом году будет участвовать в ЕНТ, молодой человек воспользовался введенной в этом году онлайн трансляцией процесса тестирования и нашел эту девушку благодаря новой опции.

«Потом он позвонил к нам с тем, чтобы мы дали ее контакты, мы сейчас над этим работаем. Можно констатировать, что ЕНТ, не только проверяет знания, но и сближает людей. Конечно, мы вам расскажем о результате этой романтической истории более подробно позже», - заключил представитель МОН.

МОН просит МВД разобраться с фото тестовых заданий в соцсетях

Фото: Shutterstock