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Казахстанские абитуриенты могут поступить в университеты Литвы без экзаменов

03.06.2018 13:15   784   0

Всего в 2018 году страны-партнеры выделили казахстанцам более 10 тысяч стипендий для обучения за рубежом, среди них оказалась и Литва, сообщил Центр международных программ.

«Литовские университеты, предоставляя более 200 полных и частичных грантов, дают возможность поступить гражданам Казахстана без вступительных экзаменов на программы бакалавриата и магистратуры не только с английским, но и с русским языком обучения», — говорится в сообщении.

Количество грантов может увеличиться в зависимости от количества поступающих в вузы Литвы. Студенты из малообеспеченных семей из числа поступивших на грант также будут получать ежемесячные стипендии.

В июне представители литовских вузов планируют провести информационные встречи среди выпускников школ и университетов Южно-Казахстанской области. Встречи с представителями литовских вузов пройдут 11 июня в Шымкенте, 12 июня — в городах Жетысай и Сарыагаш, 13 июня — в Туркестане. Абитуриенты смогут предоставить документы для поступления в литовские вузы.

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Абитуриенты из других регионов Казахстана могут отправить документы для зачисления в литовские вузы на их официальные сайты с 1 июня этого года.

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Абитуриенты могут предоставить документы для зачисления в следующие вузы:

- Vytautas Magnus University в городе Каунас;

- Vilnius Gediminas Technical University в городе Вильнюс;

- Kaunas University of Technology в Городе Каунас;

- Klaipeda university в городе Клайпеда;

- LCC International University в городе Клайпеда.

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  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников
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