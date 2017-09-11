Казахстанские автодороги начали готовить к зиме

Председатель правления АО «НК «ҚазАвтоЖол» Ермек Кизатов провел селекторное совещание с областными филиалами общества и РГП «Казахавтодор» по вопросам подготовки к зимнему содержанию автодорог Казахстана, в том числе новых участков, вводимых в эксплуатацию после строительства, реконструкции и капитального ремонта, сообщает пресс-служба АО «НК «ҚазАвтоЖол».

Представители РГП «Казахавтодор», отметили что в настоящее время разработаны мероприятия, включающие в себя ремонт дорожной техники, промышленных баз, очистку обочин и полосы отвода от сорной растительности, установку временных дорожных знаков, заготовку противогололедных материалов, взаимодействие с подразделениями ЧС и административной полиции при чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, сообщается, что определены 3,8 тыс. км снегозаносимых участков республиканской сети автодорог.

«По всей сети сосредоточены 139 обогревательных пунктов, 84 пескосклада, 198 гаражей-стоянок, 106 котельных. Планируется задействовать 1078 единиц техники, в том числе 143 шнекоротора, 218 автогрейдеров, 371 КДМ (комбинированные дорожные машины), 243 трактора, 41 бульдозер и 62 погрузчика», - говорится в сообщении пресс-службы нацкомпании.

Внедрение ОСМС: что получают граждане РК?

К настоящему моменту, на автодорогах проведен ямочный ремонт, ведется работа по заготовке снегозащитных щитов, вырубка кустарников, на крупных подъемах и спусках ведется заготовка противогололедных материалов.

До работников дорожных организаций доведена информация о необходимости повысить внимание к данным участкам и закрепить парк необходимой снегоочистительной техники в период неблагоприятных погодных условий.