Казахстанские чиновники массово записываются на курсы государственного языка

На сегодняшний день ТОП самых востребованных в Казахстане профессий занимает учитель казахского языка. Такую популярность педагогам обеспечивают чиновники и депутаты Парламента РК, которые после заявления Нурсултана Назарбаева о переводе всей официальной деятельности на государственный язык, начали усовершенствовать свои знания, сообщает телеканал КТК.

Некоторые занимаются с педагогом, другие выбирают более современные методы обучения: к примеру, онлайн-курсы.

Как отметил директор Фонда развития государственного языка Азат Шауеев, за несколько дней посещаемость сайта фонда, а также количество зарегистрировавшихся пользователей увеличилось в несколько раз.

«После выступления президента мы ежедневно получаем 500 новых пользователей. Всего за несколько дней количество учеников увеличилось на 2 000 человек. Много молодёжи, есть госслужащие из Астаны и Алматы. Есть депутаты, министры, акимы областей и регионов», – рассказал Азат Шауеев.

Глава МНЭ РК Тимур Сулейменов рассказал, что в свободное время читает газеты и посты в соцсетях на казахском языке.

Сроки получения помощи по ОСМС могут перенести

«Я долгое время жил в Москве и не имел там возможности общаться с казахоязычными друзьями. Потерял практику и забыл родной язык. Сейчас стараюсь каждый день читать газеты и посты в Facebook на казахском языке», – отметил министр национальной экономики РК.

Депутат Сената Парламента РК Сергей Громов посещает занятия по казахскому языку.

«Казахским языком занимаюсь всю жизнь. Понимаю много. Работаю над его совершенствованием, изучаю и буду изучать дальше», – рассказал депутат.

Напомним, 26 февраля глава государства Нурсултан Назарбаев на встрече с министром информации и коммуникаций Дауреном Абаевым подчеркнул важность принятия мер по повышению статуса государственного языка, поручив перевести всю деятельность Парламента и Правительства на казахский язык.

Даурен Абаев, в свою очередь, отметил, что правительство и парламент готовы перейти полностью на казахский язык. Но вопрос перехода работы на государственный язык будет решаться постепенно.

Депутат Дарига Назарбаева во время пленарного заседания сената зачитала запрос главе Нацбанка Данияру Акишеву на русском языке. Она объяснила, что так ей было удобнее, отметив, что «русский язык никто не отменял».

Google обвинили в дискриминации белых мужчин

Фото: Camonitor.kz