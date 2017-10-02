Казахстанские электронные браслеты слежения снабдят алкотестером

В Казахстане завершается пилотный проект по оценке практической эффективности созданной казахстанскими разработчиками системы электронного слежения за осужденными, сообщил вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности Марат Нургужин. По его словам, результаты этого практического апробирования электронных браслетов будут представлены руководству МВД уже в октябре этого года.

Напомним, что идея создания собственной системы электронного слежения за осужденными связана с тем, что в Казахстане произошла гуманизация уголовного законодательства - и теперь у судов есть возможность вместо отправления совершивших незначительные уголовные деяния в места не столь отдаленные приговаривать их к так называемому "ограничению свободы". То есть к пребыванию на воле с ограничениями в перемещениях на ней.

Чтобы отслеживать исполнение осужденными соблюдение этих ограничений физически, личного состава полиции не хватит, а потому в МВД решили не изобретать велосипед - и пойти по пути других государств, которые на таких осужденных надевает электронные браслеты, позволяющие отслеживать перемещения отбывающих наказание через спутник.

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По оценке главы министерства внутренних дел Калмуханбета Касымова, только на первом этапе внедрения этой системы, электронные браслеты понадобятся для 6 тысяч человек. Поначалу их хотели закупить за рубежом, но потом, учитывая вопросы сервиса (на ремонт за бугор этот аналог наручных часов не натаскаешься) и кибербезопасности (от хакеров легче защищать собственноручно разработанный софт, нежели закупленный на стороне), склонились к их производству внутри страны.

Казахстанские разработчики подошли к делу добросовестно и творчески - и, по словам вице-министра оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургужина, снабдили е-браслеты, основной целью которых является передача данных о местоположении носителя, еще и алкотестером.

"Это будут браслеты с соответствующим индивидуальным оборудованием, и определенное оборудование будет размещено в зоне, где находится объект слежения. Кроме того, будут установлены и алкотестеры, чтобы определять его физическое состояние", - сказал Марат Нургужин в ходе онлайн-конференции на портале BNews.

По его словам, пилотный проект по апробированию этой системы слежения его ведомство вместе с МВД в настоящее время уже завершает.

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"Как раз в конце этого месяца (онлайн-конференция проводилась в конце сентября 2017 года - прим. "Къ") мы завершаем пилотный проект и доложим результаты обоим министрам, оборонной и аэрокосмической промышленности и МВД, - продолжил вице-министр. - Результаты первые, в целом, положительные, думаю, работа совместно с комитетом пенитенциарной системы МВД будет продолжена и система будет внедрена. Решение, конечно, будет приниматься МВД по внедрению данной системы", - оговорился он.

Ранее в конце сентября министр внутренних дел Калмуханбет Касымов сообщал, что сами электронные браслеты, напоминающие по форме наручные часы, снабженные тепловым датчиком, препятствующим его снятию, физически будут производиться на заводе в Талгаре. Министерство оборонной же и аэрокосмической промышленности привлечено к этому проекту как разработчик его программного обеспечения. Как именно устройство будет исполнять функции алкотестера, разработчики пока не сообщают - не исключено, что из опасения, как бы потенциальные носители за время внедрения новшества не нашли способ его "обманывать" в этой части.

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