Казахстанские сейсмологи бьют тревогу

Сегодня в Сенате, в ходе круглого стола по вопросам водной безопасности, заместитель директора по науке Института сейсмологии Нурсарсен Узбеков предложил разработать проект закона «О сейсмической безопасности и предотвращению сейсмообусловленных угроз и рисков на территории РК».

По его словам, в Казахстане проблема обеспечения сейсмической безопасности и вопросы предотвращения сейсмообусловленных рисков и угроз (сели, оползни, облавы, повреждения и разрушения гидротехнических сооружений – «Къ») не отражены системно и комплесно в действующих нормативно-правовых актах страны, в том числе в действующих законах «О национальной безопасности» и «Гражданской защите».

Отсутствует единый республиканский сейсмологический мониторинг природных и техногенных землетрясений. Нет также комплексной системы, которая отражала бы взаимосвязь вопроса обеспечения сейсмической безопасности с вопросом предотвращения сейсмообусловленных рисков и угроз.

«Данное обстоятельство не позволяет должным образом регулировать взаимоотношения государства, хозяйствующих субъектов и населения в случае землетрясения и обусловленных им вторичных факторов. Поэтому существует настоятельная необходимость разработки проекта закона «О сейсмической безопасности и предотвращению сейсмообусловленных угроз и рисков на территории РК», - сказал замдиректора по науке Института сейсмологии Нурсарсен Узбеков.

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По его словам, документ должен обеспечить правовое регулирование комплекса мероприятия в области защиты населения в зоне землетрясения и определить порядок госуправления системой защиты от землетрясения.

Актуальным, по его словам, является проведение комплексного геодинамического мониторинга водных объектов, расположенных в зонах высокого сейсмического риска. Из существующих 8 водных бассейнов Казахстана 5 расположены в зоне среднего и высокого сейсмического риска. Например, водные объекты в алматинском сейсмоактивном районе расположены в зоне 8-, 9-бальной и более сотрясений.