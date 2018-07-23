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Казахстанские школьники помогли лингвистам выявить проблемы нового алфавита

23.07.2018 16:14   756   0

Около 300 учащихся приехали из всех регионов Казахстана на летний отдых в учебно-оздоровительный центр «Балдаурен» и приняли участие в апробации пилотного проекта новых правил правописания на латинице. Школьники приняли тестирование и помогли учёным-лингвистам выявить орфографические проблемы нового алфавита, сообщает Zakon.kz.

«Алфавит уже утверждён, следующий этап – это правила правописания, над этим мы сейчас и работаем. В дальнейшем мы планируем до сентября провести такую апробацию с участием широких кругов населения по всей республике», – сказал председатель Комитета по развитию языков и общественно-политической работы Минкультуры и спорта РК Куат Борашев.

По словам профессора Академии госуправления при Президенте РК, члена орфографической группы Назигуль Туленбергеновой, статистические данные, полученные в результате апробации, учтут при разработке проекта новых правил правописания. Школьникам раздали брошюры с шестью разнообразными заданиями, которые охватывают все проблемы орфографических норм. Задания, где дети будут иметь сложности и допускать много ошибок, будут учитываться, сказала профессор.

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«Ребята справляются, чувствуется знание английского языка. В новой латинской графике некоторые буквы "э", "ю", "я", "ё" будут писаться по-другому. Эти задания даны в основном именно на эти буквы, а также на "ш", "щ". Ещё есть задания на сложные, объединённые и иноязычные слова», – добавила Назигуль Туленбергенова.

После пройдённого тестирования ученик 8 класса из Алматы Айтен Бексултан отметил ряд слов, которые были для него не удобными, и предложил свои варианты написания.

«В слове "циркуль" написана буква "s", читать неудобно. Получается sirkul, но если поставить перед "s" - "t", то будет легче – "ts". Ещё слова Ashat, аshana, сложно читать, получается "Ашат" и "ашана". Поэтому я предлагаю обозначить их каким-нибудь знаком, как в арабском языке», – поделился школьник.

Напомним, 20 февраля 2018 года Нурсултан Назарбаев подписал указ «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 26 октября 2017 года № 569 «О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику».

Фото: Shutterstock.com

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