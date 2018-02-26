Казахстанские учителя хотят выходить на пенсию по выслуге лет

Такое предложение сегодня, 26 февраля, в ходе «круглого» стола в Мажилисе по вопросам среднего образования внесла учитель физической культуры школы-гимназии № 68 г. Алматы Наталья Дрейт.

«Нужно пересмотреть не только оплату труда учителя, но и пенсионный возраст, как это было раньше в советский период, чтобы при 25-летнем педагогическом стаже учитель мог уйти по выслуге лет по желанию на пенсию», - сказала она.

Мотивировала она свое предложение огромной внеурочной нагрузкой, которую учителя несут ежедневно.

По ее данным учителя школы провели эксперимент, участие в котором приняли учителя истории, начальных классов и учитель физической культуры. Каждый учитель составили таблицу своей недельной нагрузки, где учитывались такие параграфы, как проведение 40-минутных уроков, заполнение журналов, проверка тетрадей, проверка дневников, работа с родителями, внеклассные работы, отчеты, которые учителя составляют, педсоветы, семинары, методические советы, подготовка к урокам.

«Мы все это посчитали в минутах и перевели на академический час – 40 минут. У меня вышло 83 часа. Из них 39 часов, которые я трачу непосредственно на уроки. И выходит, что 42 часа я перерабатываю. Это время правительство мне не оплачивает! Это встреча с родителями, проведение спортивных соревнований, подготовка и сопровождение детей на эти соревнования. А государство три года назад отменило оплату за внеклассную работу и учителя физкультуры не получают оплату за это. Только за кружковую и проведение часов. Невооруженным глазом видна физическая и психологическая переработка учителей. Отсюда и профессиональное выгорание», - посетовала она.

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Ее поддержала депутат Мажилиса Гульнар Исханова.

«Система оплаты труда в образовании достаточно архаична, когда 18 часов считают как ставку. Нагрузка на учителей разная, дифференцированная, и несколько лет назад предлагали рассмотреть вопрос нового методологического подхода к расчету заработной платы учителей в зависимости от заполненности его трудового дня. Такие системы существуют и, наверное, пришло время, параллельно изучать эти системы на мой взгляд, - сказала она.