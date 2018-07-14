Казахстанские вузы сами устанавливают тарифы: определена стоимость обучения

Теперь учебные заведения сами устанавливают тарифы. Если раньше университеты не могли устанавливать цену ниже стоимости государственного гранта, то сегодня они вправе как снижать, так и повышать оплату, передает КТК.

Бану Нарбекова, заместитель руководителя Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК отмечает: «Это возможность доступа к образованию социально уязвимых слоев. Потому что не у всех есть возможность платить высокие платы. И в зависимости от их возможности, они будут выбирать себе учебное заведение. Это могут быть региональные частные вузы. В регионах цены на обучение действительно демократичные. В Кокшетау за один год студенты платят от 200 тысяч тенге. В Актобе чуть дороже - 300 тысяч. Такой же тариф и в Таразе. Ещё выше стоимость в Караганде - около четырехсот тысяч тенге. Ну и самые высокие тарифы по стране в Алматы и Астане: от 350 тысяч до 1 200 000. Но скоро это может измениться. Специалисты в сфере образования считают, многие вузы будут занижать цены, чтобы устранить конкурентов. И в этом нет ничего хорошего».

Несколько наркосайтов заблокировали в Казахстане

В Ассоциации высших учебных заведений РК говорят: резкого повышения цен на обучение ждать не стоит. Каждый университет учитывает платежеспособность и психологию населения. К тому же, в Казахстане 130 высших учебных заведений, конкурирующих между собой. Если они завысят стоимость, то останутся без студентов.