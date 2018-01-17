«Казгидромет» запустил мобильное приложение, отслеживающее качество воздуха

РГП «Казгидромет» запустил мобильное приложение мониторинга качества атмосферного воздуха в Казахстане. Приложение «AirKZ» уже доступно на iOS и Android. С его помощью пользователь может отслеживать качество атмосферного воздуха на всей территории Казахстана, сообщает пресс-служба Минэнерго РК.

В AirKZ доступны данные по 46 населенным пунктам и 84 экологическим постам. Пользователь может вручную выбрать необходимые посты либо по данным геолокации приложение автоматически определит ближайший пост.

Приложение отображает основные показатели концентрации загрязняющих веществ в воздухе выбранного поста (в зависимости от комплектации):

- диоксид азота (NO2);

- оксид азота (NO);

- взвешенные частицы РМ10;

- взвешенные частицы РМ2.5;

- пыль;

- диоксид серы (SO2);

- сероводород (H2S);

- оксид углерода (CO).

«Данные обновляются каждый час. Кроме данных мониторинга, в AirKZ есть описание каждого вещества и его влияние на здоровье человека», - отмечается в сообщении РГП «Казгидромет».

По каждому веществу возможно просматривать уровень концентрации в мг/м3 и в отношении к предельно-допустимой концентрации (ПДК) (по шкале цвета: 0-1 ПДК – низкий уровень; 1-5 –повышенный уровень; 5-10 – высокий уровень; более 10 ПДК – ВЗ – очень высокий).

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Также, доступна динамика изменения концентраций за последние 24 часа.На графике отмечена линия ПДК, при превышении которой график окрашивается в цвет соответствующий шкале.