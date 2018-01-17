«Казгидромет» запустил мобильное приложение, отслеживающее качество воздуха

РГП «Казгидромет» запустил мобильное приложение мониторинга качества атмосферного воздуха в Казахстане. Приложение «AirKZ» уже доступно на iOS и Android. С его помощью пользователь может отслеживать качество атмосферного воздуха на всей территории Казахстана, сообщает пресс-служба Минэнерго РК.
В AirKZ доступны данные по 46 населенным пунктам и 84 экологическим постам. Пользователь может вручную выбрать необходимые посты либо по данным геолокации приложение автоматически определит ближайший пост.
Приложение отображает основные показатели концентрации загрязняющих веществ в воздухе выбранного поста (в зависимости от комплектации):
- диоксид азота (NO2);
- оксид азота (NO);
- взвешенные частицы РМ10;
- взвешенные частицы РМ2.5;
- пыль;
- диоксид серы (SO2);
- сероводород (H2S);
- оксид углерода (CO).
«Данные обновляются каждый час. Кроме данных мониторинга, в AirKZ есть описание каждого вещества и его влияние на здоровье человека», - отмечается в сообщении РГП «Казгидромет».
По каждому веществу возможно просматривать уровень концентрации в мг/м3 и в отношении к предельно-допустимой концентрации (ПДК) (по шкале цвета: 0-1 ПДК – низкий уровень; 1-5 –повышенный уровень; 5-10 – высокий уровень; более 10 ПДК – ВЗ – очень высокий).
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Также, доступна динамика изменения концентраций за последние 24 часа.На графике отмечена линия ПДК, при превышении которой график окрашивается в цвет соответствующий шкале.