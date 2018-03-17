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КазНИИСА: самые надежные и сейсмостойкие дома – это крупнопанельные дома советских времен

17.03.2018 10:25   570   0 Автор: Анна ШАПОВАЛОВА

В Алматы на базе испытательной лаборатории Казахского научно-исследовательского института строительства и архитектуры (АО «КазНИИСА») успешно прошли испытания новые строительные конструкции, которые будут использоваться в казахстанском строительстве.

«Мы не ставили задачу довести строительные конструкции до разрушения, однако те нагрузки, которые получили данные панели, превышали нагрузки, которые можно было получить при реальном 9-ти бальном землетрясении. Помимо динамической нагрузки, создаются горизонтальные перекосы этажей, которые могут наблюдаться при землетрясении. Таким образом, подобные вибродинамические испытания гарантируют, что строительные материалы, которые успешно прошли проверку, можно применять в зданиях любой высотности. Заказчик испытаний - Алматинский домостроительный комбинат SAPATEK, до этого они прошли испытания навесных панелей, который на данный момент уже применяются в строительстве. На данный момент стоял вопрос с дополнительными панелями, которые должны применятся как внутренние перегородки между внутренними помещениями и балконами. Они имели несколько другую конструкцию», - пояснил заведующий лабораторией сейсмостойкости зданий повышенной этажности АО «КазНИИСА», кандидат технических наук Игорь Ицков.

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По его словам, к сожалению, не все строительные компании проходят подобные виброиспытания.

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«Сегодня стало гораздо сложнее внедрятся в строительство новые материалы, поскольку заказчики стали гораздо требовательнее, как правило, они требуют у производителей подобных конструкций заключение о их сейсмостойкости», - отметил он.

По словам заведующего лабораторией, КазНИИСА не контролирует качество уже построенных зданий. Для этого существуют другие организации, которые проверяют практически все готовые строения.

Что же касается самых сейсмостойких сооружений, то самые надежные и сейсмостойкие дома, которые на данный момент есть у нас в Алматы – это крупнопанельные дома советских времен постройки. Это связано не с тем, что они построены в советское время. В первую очередь, это связано с особенностями их конструктивных решений. Во-вторых, это были все конструкции заводского производства. А заводское качество изготовление - это, во-первых, более надежно добиться требуемых качеств строительства, а, во-вторых, более контролируемо.

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В последние годы испытания уже построенных домов не проводятся.

«Мы испытали в Алматы и не только в Алматы в бывших странах СНГ, наверное, штук 50 здании. В том числе, несколько десятков здании испытано в Алматы, вибромашинами. Последние несколько лет, действительно, такие испытания не проводятся. Но это уже, так сказать, желание самого заказчика. Потому что подобные испытания, целых зданий целиком проводятся в двух случаях: во-первых, если совершенно новая конструкция, которая нуждается апробации. Мы испытывали допустим здесь здания высотой и 20 этажей и 25 этажей и 5 этажей и кирпичные, и каркасные и монолитные со стенами. Но в последние несколько лет заказчики по своей инициативе к нам по этому вопросу не обращаются. И значит, испытания проводятся тогда, когда дом по какой-то причине строительство вызывает сомнения. В этом случае контролирующие органы говорят, что давайте проверим этот дом. Ну пока мы таких предложений за последние годы тоже не получали», - отметил Игорь Ицков.

В этот раз на прочность испытывали конструкции, используемые в строительстве ограждающих наружных конструкций для многоэтажных жилых зданий.

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«C КазНИИСА мы сотрудничаем уже не первый год. В прошлом году мы испытывали наши навесные стеновые панели, в этом году испытали встроенные стеновые панели. Данные конструкции используются в строительстве, ограждающих наружных конструкций для многоэтажных жилых зданий», - рассказал технический директор Алматинского домостроительного комбината SAPATEK Сергей Чуднов.

В ходе испытаний, с помощью вибрационной машины, фрагмент здания был введен в состояния резонанса и испытывал динамическую нагрузку, сопоставимую с сейсмическим воздействием при 9-бальном землетрясении. Для создания такой нагрузки на крышу стенда была установлена виброционная машина.

АО «КазНИИСА» - единственный в Казахстане государственный научно-исследовательский и проектный институт в области развития строительства Казахстана, включая районы с особо сложными инженерно-геологическими условиями и сейсмоопасные регионы.

Алматинский домостроительный комбинат SAPATEK основан в 2007 году и имеет собственный завод в г. Алматы по производству металлоконструкций и авторскому продукту – панелей sapatek.

 

Фото/Видео Олег СПИВАК

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