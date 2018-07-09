КЧС: За выходные в Казахстане утонуло 20 человек

За прошедшие выходные (7-8 июля) в Казахстане, во время купания погибли 20 человек, сообщает комитет по чрезвычайным ситуациям.

Случаи гибели в не предназначенных для купания местах зафиксированы в Восточно-Казахстанской (пять человек), Кызылординской (три человека), Карагандинской (три человека), Северо-Казахстанской (два человека), Алматинской (один человек), Костанайской (один человек), Акмолинской (два человека), Западно-Казахстанской (один человек) областях, в Астане (один человек) и Алматы (один человек).

Ведомство напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на водоемах и о недопустимости купания в местах, не предназначенных для этого.

Как отмечает КЧС, зачастую граждане не обращают внимания на рекомендации спасателей.

"Необходимо перестать безответственно относится к своим жизням и жизням своих близких, уделять внимание детскому досугу", — подчеркивают в КЧС.