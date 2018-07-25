КГД: Казахстанцам принадлежит более 12 тысяч объектов недвижимости за рубежом

Казахстанские резиденты официально владеют более 12 тыс. объектов недвижимости в 69 странах мира, сообщил 25 июля директор департамента методологии налогообложения Комитета государственных доходов Министерства финансов Кайрат Жулмухамбетов.

«Уже текущим законодательством, до введения всеобщего декларирования, предусмотрена норма, которая обязывает наших граждан предоставлять декларацию по форме 240 о полученных за рубежом доходах и наличии зарубежных активов. На данный момент представлены декларации с отражением более 12 тысяч (единиц - Къ) недвижимого имущества в 69 странах», - сказал Жулмухамбетов на брифинге в Службе Центральных коммуникаций.

По его словам, наибольшее количество зарегистрированного на казахстанских владельцев недвижимого имущества нашими гражданами приходится на Россию, Болгарию, Турцию, Испанию, Великобританию, Соединенные Штаты и Францию.

«Относительно вопроса о нашумевшей покупке квартиры вблизи Елисейских полей во Франции - у нас во Франции имеется порядка 60 объектов недвижимости, принадлежащих нашим гражданам, вся эта недвижимость отражена в налоговых формах. И у нас после подписания страсбургской конвенции уже имеется возможность получать информацию о наличии у граждан Казахстана информацию о наличии имущества во всех странах – участниках Конвенции», - отметил представитель КГД.

Утверждены границы Туркестанской области

Страсбургская конвенция по обмену информацией об имуществе, приобретенном за рубежом, и уплате всех видов налогов в автоматическом режиме, без отправления официальных запросов и писем, была разработана в 1988 году, Казахстан присоединился к ней в 2014 году. Положения Конвенции предусматривают взаимные обязательства по оказанию практической помощи по взысканию налоговой задолженности, также Конвенция создает правовую основу для проведения совместных налоговых проверок на территории заинтересованных стран-участниц.

«То есть при необходимости сотрудники органов налоговой службы Казахстана могут участвовать в налоговых проверках, проводимых в других странах – участницах Конвенции», - сказал Жулмухамбетов.

На сегодня к данной Конвенции присоединены 124 страны, в том числе – все страны ОЭСР и G20, в число подписантов вошли также более 40 оффшорных юрисдикций.

Он также сообщил, что всего декларации по форме 240 в прошлом году представили более 68 тыс. казахстанцев, из них более 27 тыс. задекларировали денежные средства на счетах в иностранных банках в 108 странах на общую сумму 820,9 млрд тенге.

Общественники отстаивают права оставшихся без рефинансирования ипотечников

«Основными странами, где казахстанские резиденты имеют счета, являются Сингапур, Швейцария, Ливан, Республика Корея, Россия», - уточнил директор департамента КГД.

Спикер напомнил, что в 2015 году было разработано многостороннее соглашение к Конвенции по автоматическому обмену информацией.

«Казахстан не остался в стороне, подписав его 26 июня этого года. Это позволяет КГД обмениваться со 102 юрисдикциями, в том числе – со странами с льготным налогообложением, информацией о финансовых счетах. В настоящее время для реализации данного соглашения Казахстан вступил в рабочую группу при ОЭСР по внедрению данного стандарта, готовятся поправки в национальное законодательство. Передаче подлежит информация за 2019 год, и в сентябре 2020 года мы получим со 102 стран о финансовых счетах наших резидентов», - сказал Жулмухамбетов.

Речь идет о получении информации из всех стран ОЭСР и «практически всех владений Британской короны, специализирующихся на финансовых услугах», а также из Швейцарии, Люксембурга и Лихтенштейна.

«В свою очередь, казахстанская сторона также будет запрашивать информацию у наших банков о счетах нерезидентов и в автоматическом режиме будет передавать ее в те страны, резидентами которых являются обладатели этих счетов», - заключил представитель КГД, пояснив, что речь идет об информации о доходах со вкладов и с депозитов, от продажи активов и определенных видов страховок.



Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН

Александр Терентьев: «Я готов уйти в отставку»