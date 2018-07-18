КГД о покупке квартиры за 65 млн евро: Владелец не разрешает нам разглашать его сведения

Заместитель председателя Комитета государственных доходов Мади Такиев рассказал журналистам, что квартиру за 65 млн евро была куплена неправительственным лицом и законным путем.

Отвечая на вопросы журналистов, в ходе брифинга в Правительстве РК заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Мади Такиев прокомментировал покупку неизвестным казахстанцем квартиры во Франции стоимостью 65 млн евро. По его словам, разглашать информацию о покупателе он не имеет права.

«Да, мы отправляли запрос коллегам во Францию. Ответ пришел, но налогоплательщик не разрешает нам разглашать его сведения. Поэтому мы не можем разгласить. Квартира была приобретена законным путем. Налоги были уплачены. Налоги не за квартиру были уплачены, налогоплательщик показал свой доход, с которого были выплачены налоги. Это неправительственный человек», - сообщил Мади Такиев.

Напомним, осенью прошлого года стало известно о том, что во Франции была куплена квартира стоимостью 65 млн евро. Также были приобретены 2 машины марки Mercedes Maybach для личного пользования и 2 машины марки Mercedes G для службы охраны.

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Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН