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КГД о покупке квартиры за 65 млн евро: Владелец не разрешает нам разглашать его сведения

18.07.2018 16:40   1679   0 Автор: Ербол КАЗИСТАЕВ

Заместитель председателя Комитета государственных доходов Мади Такиев рассказал журналистам, что квартиру за 65 млн евро была куплена неправительственным лицом и законным путем.

Отвечая на вопросы журналистов, в ходе брифинга в Правительстве РК заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Мади Такиев прокомментировал покупку неизвестным казахстанцем квартиры во Франции стоимостью 65 млн евро. По его словам, разглашать информацию о покупателе он не имеет права.

«Да, мы отправляли запрос коллегам во Францию. Ответ пришел, но налогоплательщик не разрешает нам разглашать его сведения. Поэтому мы не можем разгласить. Квартира была приобретена законным путем. Налоги были уплачены. Налоги не за квартиру были уплачены, налогоплательщик показал свой доход, с которого были выплачены налоги. Это неправительственный человек», - сообщил Мади Такиев.

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Напомним, осенью прошлого года стало известно о том, что во Франции была куплена квартира стоимостью 65 млн евро. Также были приобретены 2 машины марки Mercedes Maybach для личного пользования и 2 машины марки Mercedes G для службы охраны.

Как будут облагать налогами самозанятых казахстанцев

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН

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  • 4. Негде отдохнуть (нет водоемов, гор и т.д.)

  • 5. Нет, меня все устраивает в Казахстане

  • 1. Плохой сервис
    74

  • 2. Неоправданно высокие цены
    114

  • 3. Отсутствие инфраструктуры (дороги, отели и т.д.)
    41

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Цифра дня
163 604
тенге
составила среднемесячная номинальная заработная плата казахстанца за июнь 2018 года
Цитата дня
Во-первых, со мной ничего не изменилось, я каким был, таким и остался. Я был избран президентом во взрослом возрасте, и в этом возрасте твои приоритеты не слишком меняются. Но нам приходится реагировать на то, что происходит вокруг нас
Владимир Путин
Президент России

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