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Китай намерен отказаться от политики ограничения рождаемости

23.05.2018 14:22   815   0 Автор: Айгуль ИБРАЕВА

Власти Китая уже в этом году могут поставить точку на одном из самых крупных социальных экспериментов в истории человечества, пишет Rt.com со ссылкой на Bloomberg. Руководство КНР, столкнувшись с проблемой быстрого старения населения, собирается отказаться от политики ограничения рождаемости, которая действовала в стране в течение нескольких десятилетий.

Китай планирует отказаться от всех ограничений на количество детей в семьях. Как отмечает Bloomberg, этот шаг должен стать историческим концом политики, которая привела к «бесчисленному» количеству нарушений прав человека, и в результате которой вторая по величине экономика мира столкнулась с нехваткой рабочей силы.

Государственный совет Китая дал поручение провести исследование по вопросу о возможных последствиях завершения политики, длившейся приблизительно 40 лет. Изменения, проводимые советом, коснутся всей страны. Руководство КНР хочет сократить темпы старения китайского населения и избавиться от одного из поводов для критики Пекина.

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Один из неназванных источников заявил, что решение об отмене ограничений по числу детей в семьях может быть принято уже в четвёртом квартале этого года. Однако другой источник сообщил, что официально об этом могут объявить только в 2019 году.

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«Даже если Китай снимет ограничения в течение этого года, это будет запоздалый шаг, но лучше поздно, чем никогда, - заявил вице-президент Китайского общества экономических реформ Чэнь Цзянь. — Отказ от ограничений рождаемости окажет небольшой эффект на тенденцию с падением рождаемости в Китае».

Изменение этой политики поставит точку на одном из крупнейших социальных экспериментов в человеческой истории. Эта политика вынудила целые поколения китайских родителей платить штрафы, соглашаться на аборты или же воспитывать детей втайне.

В 2015 году в КНР разрешили иметь двух детей. Этот сдвиг, как отмечает издание, был частью постепенного ослабления политики по ограничению рождаемости, причём власти пошли на этот шаг из-за сокращения количества трудоспособного населения.

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