Ключевые события 2017 года по версии «Къ»

Редакция Курсив подводит итоги 2017 года и предлагает вспомнить наиболее значимые события уходящего года.

Уходящий год был достаточно сложным, но вместе с тем интересным. Казахстан довольно успешно продвинул свой имидж на внешней политической арене, став членом Совета Безопасности ООН, приняв активное участие в обеспечении переговорного процесса по Сирии в Астане и проведя саммиты ШОС и ОИС в Астане. Немаловажное значение для нашей страны имеет и позиция Акорды в отношении разрешения конфликта с Кыргызстаном, и позиция по вопросу Иерусалима, что в очередной раз подчеркнуло миролюбивый настрой Казахстана и многовекторность нашей внешней политики.

На этом фоне проведенные внутри страны реформы по перераспределению полномочий между ветвями власти, кадровые перестановки и громкие аресты влиятельных персон – чиновников, руководителей ряда ведомств и министерств – выглядят более жестко. Впрочем, здесь отдельной графой по оказанию интерференции на политику и экономику страны можно было бы отметить проведение специализированной выставки EXPO 2017, давшей помимо подкрепления внешнеполитического имиджа посыл к стремительному внедрению государственных программ, способствующих развитию отечественного бизнеса, рынка недвижимости, финансового сектора страны, индустрии и других важных сфер казахстанской экономики.

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Хотя не исключено, что в 2018 году тенденции текущего периода все же продолжатся. Впрочем, по прогнозам независимых экспертов, в следующем году рост ВВП РК составит 2,8% (при базовом сценарии $50 за баррель). Этому будут способствовать позитивные внешние условия торговли, обусловленные положительной динамикой спроса как в странах – основных торговых партнерах Казахстана, так и в мировой экономике в целом. Но существует ряд рисков, влияние которых может негативно сказаться на макроэкономическом развитии страны в 2018 году.

В частности, речь идет о существенном снижении цен на энергоресурсы на мировых рынках и волатильности цен на нефть, а также о резком и более существенном ужесточении политики ФРС без предварительной подготовительной риторики. Ожидаемый по итогам года объем нефтедобычи в 85,5 млн тонн почти на 10% превосходит уровень 2016 года, и этот рост вместе с ростом цен нефти внес в текущем году основной вклад в увеличение ВВП Казахстана.

Вместе с тем самой проблемной сферой в текущем году оказалась банковская. Еще в конце 2016-го было объявлено о дефолте двух казахстанских банков – Казинвестбанка и Delta Bank. Впоследствии Нацбанк РК лишил обе финансовые организации лицензий. В начале 2017 года было объявлено о капитализации Фонда проблемных активов на 2 трлн тенге, или свыше $6 млрд с формулировкой «для выкупа проблемных активов банков с целью оздоровления финансового сектора страны». Финрегулятор весь год был занят операциями по спасению БВУ.

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Достаточно сложным уходящий год оказался и для телекоммуникационного сектора. Доходы отрасли в 2017 году снижались. Хотя операторы связи ожидают, что в 2018-м продолжится активный рост потребления мобильного интернета. На этом фоне посыл главы государства сделать основной упор на цифровизацию и обеспечение кибербезопасности позволил пересмотреть политику страны в отношении информационных технологий и IT-отрасли страны, что, безусловно, оказало положительное влияние и на смежные с IT-рынком сферы.

В целом, подводя итог этого года, можно резюмировать, что, несмотря на турбулентность, наблюдавшуюся в ряде секторов казахстанской экономики, главное все же было достигнуто – мы не допустили значительного падения основных экономических показателей.