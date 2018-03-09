КНБ РК: "Токмади оперативно задержан в условиях города Тараз"

В КНБ рассказали о задержании Муратхана Токмади, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

"8 марта 2018 года около 19 часов 20 минут Тоқмади Муратхан Шакерханұлы, 1966 года рождения, уроженец города Аягуз Восточно-Казахстанской области, казах, подозреваемый в совершении умышленного убийства бывшего председателя Правления АО "Банк Туран Алем" Ержана Татишева по заказу Мухтара Аблязова, совершил попытку побега из здания Жамбылской областной больницы", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе КНБ, в период судебного процесса в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Муратхан Токмади жаловался на состояние здоровья и по этой причине временно содержался в Жамбылской областной больнице.

"Принятыми мерами Тоқмади оперативно задержан в условиях города Тараз и водворен в "Учреждение ЖД-158/1 ДУИС по Жамбылской области" (СИЗО ДВД Жамбылской области). В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин, способствовавших совершению побега Тоқмади", - отмечается в сообщении.

Муратхан Токмади прокомментировал свой побег (видео)