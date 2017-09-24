Когда в Казахстане начнется новый отопительный сезон?

В Казахстане в соответствии с планом работ полностью завершить подготовку всех объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону 2017-2018 годов планируется к 15 октября этого года.

По данным Министерства по инвестициям и развитию РК, на 21 сентября в Казахстане к началу отопительного сезона были подготовлены: 87,9% сетей водоснабжения (1792,4 км из 2040 км), 94,8% автономных котельных (9791 единиц из 10 326 единиц), 95,3% сетей теплоснабжения (2013,9 км из 2112,9 км), 91% жилых домов (39 753 из 43 572), 98,1% объектов здравоохранения (6324 из 6444) и 100% объектов образования (11 139).

Акиматы в ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону в целом завершили все основные запланированные ремонтные работы. Завершены подготовительные работы на 4 энергоблоках (40% годового объема), 33 котлах (54%) и 24 турбинах (48%) электростанций. При этом на разных стадиях ремонта ведутся работы на 5 энергоблоках, 22 котлах и 15 турбинах. В свою очередь ремонт котельных в зоне централизованного теплоснабжения, по сведениям акиматов, выполнен на 97%, также в республике были отремонтированы 21,6 тыс. км линий электропередач, что составляет 89% от годового плана. В целом, существенных проблем с подготовкой объектов электроэнергетики к предстоящему осенне-зимнему периоду нет, утверждают в Минэнерго РК.

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Вместе с тем, по отдельным фактам отставаний от сроков ремонтных работ и накопления топлива руководством энергопредприятий совместно с акиматами регионов принимаются исчерпывающие меры по обеспечению стабильного энергоснабжения потребителей, отмечают в ведомстве. Согласно представленной информации, потребность в топливе для автономных котельных на предстоящий отопительный сезон в целом по Казахстану составляет 1227,1 тыс. тонн угля и 122,3 тыс. тонн мазута. На 21 сентября было заготовлено 89% необходимого угля (197,7 тыс. тонн) и 52% мазута (63,6 тыс. тонн).

Тем временем, на котельных в зоне централизованного теплоснабжения было накоплено 91% планового объема, или 1,6 млн тонн, угля и 28,6 тыс. тонн мазута. На складах электростанций было запасено 4,4 млн тонн угля и 85 тыс. тонн мазута, что, как отмечают, достаточно для начала предстоящего отопительного сезона.

Что же до подключения объектов к теплоснабжению, то оно осуществляется по решению местного акимата. В соответствии с принятой в РК строительной нормой СН 2.04-21-2004 «Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий», отопительный сезон начинается и завершается при устойчивой среднесуточной температуре наружного воздуха -8 градусов и +8 градусов по Цельсию в течение 3-5 суток подряд, опять же, на основании решения местного исполнительного органа. При этом, к примеру, в городе Павлодар уже с 18 сентября этого года начато подключение к системе теплоснабжения объектов образования, здравоохранения и соцкультбыта, сообщили в Минэнерго РК.

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